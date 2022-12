N'Ganga sur ses anciens coéquipiers : « Regragui chambrait mais Giroud n’osait pas répondre »

"Olivier revenait d’un prêt à Istres tandis que Walid jouait sa deuxième saison avec Grenoble", se souvient l’ancien latéral gauche de Charleroi. "Regragui était un des leaders de l’équipe. Il avait 32 ans et pouvait se targuer d’un très joli CV. Il a été international marocain, il a joué la finale de la Coupe d’Afrique des nations mais il a aussi et surtout affronté le grand Barça de Ronaldinho, Eto’o et Messi ainsi que le Real Madrid de Beckham, Zidane et Ronaldo lorsqu’il était en Liga, à Santander (entre 2004 et 2007). Olivier, lui, était un gamin qui découvrait le monde professionnel sur la pointe des pieds."

Les deux hommes avaient un tempérament très différent. "Ce qui est incroyable, c’est de voir à quel point Walid n’a pas changé. Il a toujours autant de franc-parler et de capacité à défendre ses idées, poursuit N’Ganga. Son poste de prédilection, c’était back droit mais il pouvait aussi jouer à gauche, comme médian défensif et même comme défenseur central. C’était un couteau suisse. Il se surnommait “Scofield”, en référence au personnage principal de la série Prison Break. Le coach était Mehmed Bazdarevic. Et même quand il ne faisait pas partie du plan de jeu initial, Walid parvenait à intégrer le onze de base à une position ou à une autre. Il disait qu’il allait sortir de prison pour être titulaire (rires). Et dans le vestiaire, c’était un chambreur comme j’en ai rarement vu."

Giroud, lui, était beaucoup plus discret. "Olive, c’était un super mec, bien éduqué et très respectueux. Il n’osait pas trop chambrer les anciens. C’était un gars calme et réservé."

Cet écart dans la personnalité n’empêchait pas les deux hommes de s’apprécier. "Tout le monde s’entendait bien avec Walid. On le fréquentait souvent en dehors du football. On allait manger ensemble et prendre le thé à midi ou après les entraînements. Olivier a dû venir deux ou trois fois avec nous durant l’été 2008."

Juste avant d’être recruté par Tours (Ligue 2). "Avec le recul, le départ d’Olivier de Grenoble va vous faire sourire, reprend N’Ganga. Bazdarevic avait dit à Olivier qu’il n’avait pas le niveau pour la Ligue 1. Finalement, il a… eu raison : Olivier avait le niveau pour bien plus que cela."

Son précédent coach à Grenoble, Yvon Pouliquen avait, lui, senti le potentiel de Giroud, un an plus tôt, en 2007. "Lors des séances vidéo, Pouliquen aimait mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Il avait dit à Olivier : ‘Tout le monde se moque de toi mais dis-toi que tu es le joueur qui a le plus de qualités dans notre équipe. Le jour où tu en seras conscient, tu vas marquer des buts et le monde entier te respectera’. À l’époque, on avait pris Pouliquen pour un fou. Mais il avait raison : Olive est aujourd’hui le meilleur pivot du monde."

Walid le grand frère

Regragui, lui, est le coach du moment. Ses qualités actuelles de rassembleur coïncident avec celles de leader qu’il a développées comme joueur à Grenoble. "C’est un mec qui est vrai. Il encadrait le vestiaire, qui se composait de Sofiane Feghouli (passé par Valence, West Ham ou Galatasaray), Alaixys Romao (ancien de l’OM) ou Franck Dja Djédjé (ex-Strasbourg ou Nice). On avait une équipe très jeune et Walid était le grand frère. Il nous a tous pris sous son aile. Il donnait des conseils, il parlait beaucoup. En une année à ses côtés, on a pris cinq ans d’expérience."

Les jeunes Grenoblois ont, aussi, beaucoup rigolé. "Des anecdotes, j’en ai plein. Lorsque le coach était Bazdarevic, Walid aimait dribbler et toucher beaucoup le ballon. Parfois un peu trop. Après une défaite, le coach lui avait fait une remarque devant tout le monde avec son accent serbe. On était tous morts de rire et on a imité le coach qui le sermonnait durant toute la saison, se marre N’Ganga. Je me souviens aussi que Walid était sponsorisé par Nike et qu’il recevait des cartons remplis de vêtements. Il s’habillait uniquement avec ça et on le chambrait. L’ambiance était à la rigolade en permanence."

Mais quand il fallait être sérieux, Regragui savait aussi se démarquer. "L’année de notre montée, nous étions quatrièmes avec onze points de retard sur Troyes, le troisième. On a reçu Troyes à la maison et Walid nous a dit que si on les battait, on allait les rattraper car psychologiquement, ça allait leur faire mal. On l’a fait. On est revenu à huit points, on a refait notre retard et nous sommes montés en Ligue 1. Il avait déjà, en lui, cette capacité à renverser des montagnes."

Le voir réussir dans le coaching est donc une demi-surprise pour son ancien équipier. "Il avait déjà ce feeling, cette capacité de repositionner ses équipiers et de gérer les temps forts et les temps faibles d’une rencontre. Il arrivait toujours à être positif grâce à ses qualités humaines exceptionnelles. Les ingrédients qui font la réussite actuelle du Maroc sont les mêmes que ceux qui nous ont permis de monter en Ligue 1 avec Grenoble. Avec Walid, on s’appelait les braqueurs. On faisait le dos rond mais dès qu’on sortait, on faisait mal. Ce style de jeu, il le maîtrise depuis quinze ans."

Giroud le monstre

Et il aura besoin de l’appliquer à la perfection, ce mercredi, pour venir à bout de la bande à Giroud, l’un des hommes en forme de l’équipe de France. Qui, lui, ne cesse de surprendre N’Ganga. "Quand je discute avec d’autres anciens de Grenoble, on est tous choqués. On savait qu’il avait les qualités pour faire une carrière en Ligue 1, à Lyon ou à Marseille par exemple. Mais de là à être champion du monde, à battre le record de buts en équipe de France, à remporter la Ligue des champions et la Ligue Europa ? Jamais de la vie. Il me surprend tous les jours et fait une carrière de fou. C’est tout simplement un monstre."

Qui vise une deuxième étoile en quatre ans.