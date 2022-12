”Maradonien”, “Dieu”, “Une bonté divine”, “Performance mythique” : la presse s’extasie après la prestation de Leo Messi contre la Croatie

De son côté, Le Parisien a été impressionné par la prestation collective de l’Albiceleste. D’autant plus qu’en cas de victoire contre le Maroc ce vendredi, les Bleus joueront les Sud Américains. “Quand cette équipe décide de ne pas s’en remettre au seul talent d’un septuple Ballon d’Or ou de muscler outrageusement son jeu comme en quarts de finale, elle joue bien. Juste bien”, commence le journal de la capitale. “Même Paredes s’est rappelé qu’il savait jouer au football et pas seulement provoquer. En dégageant une force collective sans fioritures ni défauts. Exactement la tenue exigée pour des futurs champions du monde.”

En Espagne, on s’illumine également face au génie du joueur du PSG. Surtout après une troisième action digne des plus grands. “Messi a mis l’Argentine sur du velours quand il le voulait. Ni plus, ni moins”, commence Marca. “Il a sorti sa plus belle panoplie face à celui qui était considéré comme le meilleur défenseur du tournoi : Gvardiol. Le Croate a souffert de sa vitesse, puis de ses changements de rythme. Messi a tourné et a une capacité à tout voir sans même lever les yeux. Julian Alvarez n’avait plus qu’à le remercier pour ce cadeau du ciel et sceller la victoire des siens.”

Pour AS, il s’agit d’une “prestation mythique”. “Leo Messi est déterminé à réécrire l’histoire. La sienne et celle de la Coupe du monde. Pour atteindre la deuxième finale de sa carrière, le capitaine de l’Albiceleste a réalisé une performance extraordinaire. La Croatie a été incapable de contenir l’inépuisable talent d’un Messi, plus aussi inspiré de mémoire récente.”

”Maradonien”

Du côté de la Botte, on pense évidement à une autre légende. “Lionel Messi n’a jamais été aussi Maradonien”, s’exclame la Gazzetta dello Sport en mettant en Une “MaraMessi”. “Impressionnante démonstration de supériorité physique, tactique, mentale de l’Argentine. Avec un Messi Maradonien. Et ses partenaires qui s’adaptent”, explique le quotidien rose avec la note de 9/10.

Pour le Corriere dello Sport, Messi est tout simplement comparé à “Dieu”. “J’ai ouvert mon cœur et remercié Dieu que Messi joue encore et toujours au football”, explique un journaliste dans un commentaire. Dans ses pages, le quotidien évoque également la comparaison avec le numéro 10 de Naples. “Comme Diego, Messi emmène l’Argentine sur ses épaules vers la finale. Le remake est aussi magnifique que l’original. Car quand le football est si sublime, il arrête le temps, et réhabilite des comparaisons autrement improbables. La Pulga fait comme Maradona : il reconnecte les souvenirs mexicains et les émotions qataris au même fil.”

En Argentine, pas besoin de chercher son héros. Leo Messi prend, une nouvelle fois, toute la place. La Nacion est fière d’annoncer que l’Argentine est en finale de la Coupe du monde grâce à “un Messi génial qui a brillé pour attendre son futur adversaire dimanche”. “Messi a montré au monde sur le troisième but que ce qui se passe sur le terrain lorsqu’il est comme cela n’est rien de plus que l’œuvre d’une divinité”.

Le plus grand quotidien du pays n’oublie pas non plus de mentionner Julian Alvarez, auteur d’un doublé et d’un penalty provoqué. “Messi a crevé le filet grâce à l’autre bonté divine : Julian Alvarez. Il n’y a pas d’autre façon de décrire ce que fait le joyau de Manchester City. L’attaquant, modelé par Marcelo Gallardo (ndlr : son ex-coach à River Plate), a cette façon insensée de comprendre le travail d’un attaquant.”

Olé souligne également la rencontre de Messi mais insiste aussi sur le caractère de cette équipe. “Il faudrait nommer chacun de ceux qui, dans une nuit qatarie, une après-midi argentine, ont montré de quoi cette équipe est faite. Une victoire 3-0 qui restera scellée dans chaque cri, dans chaque cœur, dans chaque pleur”, explique le journal.

Du côté de Clarin, on imagine déjà une finale Argentine – France : “Avec un Messi céleste et un Julian Alvarez aussi implacable que Kylian Mbappé, le voyage continue et le rêve grandit.” Pour cela, il faudra une victoire des Bleus contre le Maroc ce mercredi soir. Et vu la ténacité des Marocains, la fusée de Bondy va devoir sortir son plus beau costume pour venir à bout des Lions de l’Atlas.