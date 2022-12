Son arrêt sur la belle frappe d’Ounahi à la 10e minute l’a mis en confiance. Il a été impérial à plusieurs reprises lors du temps fort marocain avant la pause. Moins sollicité en seconde période.

Koundé 6

Face à Boufal, il n’a pas été ridicule. Par contre, il a été un peu imprécis dans son jeu long tout comme dans ses centres. Mais il sort un dernier ballon sur la ligne en toute fin de match.

Toujours aussi cynique, la France met fin au rêve marocain et rejoint l’Argentine en finale (2-0)

Varane 7

Il s’est créé une occasion sur corner à la 40e et défensivement, il a été excellent, même quand le collectif français reculait.

Konaté 7

Il a remplacé Upamecano au pied levé. Robuste, il est l’auteur d’un superbe tacle glissé devant Hakimi avant la pause. Splendide intervention à la 53e devant En-Nesyri. Le sauveur des Bleus.

Hernandez 6,5

Il ouvre le score avec un geste d’attaquant dès la cinquième minute. Puis il a eu fort à faire face à Ziyech. Mais il a souvent été au bon endroit, au bon moment.

D’une reprise acrobatique, Theo Hernandez assomme les Marocains dès la 5e minute (VIDEO)

Tchouaméni 6

Il a récupéré de nombreux ballons et n’a pas hésité à tenter sa chance de loin. Ses remontées balle au pied ont fait du bien. Une perte de balle dangereuse aurait pu coûter très cher à quinze minutes du terme.

Fofana 5,5

Très discret au sein de l’entrejeu, il s’est principalement contenté d’un travail de l’ombre. Offensivement, on ne l’avait pas vu… jusqu’à cette belle remontée de balle qui amène le 2-0.

Griezmann 8

L’homme du match. Le patron a régalé. Incroyablement intelligent dans ses déplacements et dans ses appels entre les lignes. C’est de cette manière que le premier but bleu arrive. Durant tout le match, il a été l’organisateur du jeu français. Mais pas seulement. Dans les récupérations, parfois dans son propre rectangle, il a aussi été impérial. Du grand art.

Dembélé 4

Bien bloqué par la défense marocaine, il a été très discret et n’a jamais trouvé le bon tempo, tant dans le dribble que dans la passe.

Mbappé 6,5

Du bon et du moins bon. Il est impliqué sur le premier but et s’est créé une belle occasion à la 36e minute. Il est revenu des vestiaires plein d’envie mais ce tacle d’Amrabat, sur la cheville, l’a coupé dans son élan. Puis il a retrouvé son coup de reins au bon moment. Son numéro individuel offre le deuxième but à Kolo Muani. Décisif.

Giroud 5

Il profite de la faiblesse de Saiss pour se créer une belle occasion à la 17e minute mais il a trouvé le poteau. Il devait faire mieux à la 36e minute au rebond de la frappe de Mbappé. Il a semblé un peu diminué physiquement.

Thuram 7

Entré en jeu à la 65e minute, il a apporté sa vitesse sur le côté gauche. Dynamique et agressif, il est impliqué dans le mouvement collectif qui amène le 2-0.

Deschamps 7

Il a logiquement remplacé Upamecano et Rabiot, malades et pas à 100 %, par Konaté et Fofana. Et ses changements ont été judicieux.