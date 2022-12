Lionel Messi bat des records et n'est plus qu'à une longueur du roi Pelé

Lionel Messi a dribblé Gvardiol dans tous les sens pour servir Alvarez sur le 3-0. Du grand art. ©AFP or licensors

8 gestes décisifs en 7 matchs : le meilleur Messi

Très appliqué depuis le début de la saison au PSG, le capitaine argentin monte en puissance dans cette Coupe du monde, objectif majeur de sa saison, voire de sa fin de carrière. Après un premier match terne contre l’Arabie saoudite et une défaite alarmante (1-2), il a répondu aux attentes pourtant démesurées qui pèsent sur son pied gauche. Un match plein contre le Mexique (un but et un assist) pour relancer la machine (2-0), une nouvelle très bonne performance malgré un penalty manqué et aucune passe décisive contre la Pologne (2-0) puis le fameux plafond de verre du Leo-ne-marque-pas-en-match-à-élimination-directe qu’il a fait voler en éclat avec un but contre l’Australie (2-1), un autre contre les Pays-Bas (2-2) et un troisième face à la Croatie (3-0). Avec, en prime, une passe décisive supplémentaire en quart et en demi.

Cinq buts et trois assists en six matchs. En attendant ce que Kylian Mbappé (5 buts, 2 assists) sortira contre le Maroc, “La Pulga” est le joueur le plus décisif de ce Mondial, donc. Il est aussi celui qui a tiré le plus (27 fois) et créé le plus de buts et assists attendus (au regard des statistiques des qualités d’occasions et de passes) : 7,24. Cette édition 2022 est la meilleure de ses cinq Coupes du monde.

Seul Pelé reste devant lui en Coupe du monde

Enlacé par son entraîneur, aux côtés de qui il a joué en sélection à ses débuts.

Ses cinq buts le font rentrer un peu plus dans l’histoire du foot argentin puisque le voilà seul meilleur buteur de l’Albiceleste en Coupe du monde (11). Il prend une place un peu plus importante dans la légende de son sport aussi, car il n’est plus qu’à une longueur de Pelé lorsqu’on additionne buts et “passes-dé” au Mondial. Le Brésilien a marqué 12 fois et délivré 8 assists (un geste qui n’était pas comptabilisé comme tel à l’époque, mais réattribué a posteriori) en quatre tournois. Messi est à 11 plus 8, lui.

"Je ne dis pas ça parce que je suis argentin: il n'y a aucun doute, Messi est le plus grand de l'histoire."

En finale, il aura l’occasion de clore le débat du meilleur de tous les temps, du “goat” (acronyme de “greatest of all time”), comme le surnomment certains. Son sélectionneur a tranché, lui. “On pourrait croire qu’on dit que Messi est le plus grand de l’histoire parce que nous sommes argentins. Mais je crois qu’il n’y a aucun doute. J’ai la chance de l’entraîner et de le constater. C’est émouvant. Chaque fois qu’on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C’est une chance et un privilège.” Il faudra le savourer dimanche, encore, pour son vingt-sixième match en Coupe du monde, record qu'il détiendra seul. Ce sera sa dernière danse dans le tournoi suprême, voire sous le maillot rayé azur.