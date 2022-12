S'il a séduit toute la presse écrite, Lionel Messi a également conquis le coeur de la télévision argentine.

Après le succès face aux Croates, Messi, auteur de deux passes décisives et d'un but, est passé par l'interview.

Interrogé par Sofia Maria Martinez Mateos, une journaliste argentine qui travaille pour ESPN et TVP Sport, Lionel Messi répondait normalement aux questions.

Mais à la fin de leur entretien, la journaliste a adressé un magnifique message au N.10 argentin.

"Je voudrais te dire quelque chose. Ce n'est pas une question. Bien sûr, nous, le peuple argentin, voulons gagner la Coupe du monde. Mais quel que soit le résultat, il y a quelque chose que personne ne peut t'enlever. Et c'est que tu as fait pour tous les Argentins. Il n'y a pas un enfant qui ne porte pas ton maillot. Tu as marqué la vie de chacun. Et cela va au-delà de gagner une Coupe du monde. Merci", lui a-t-elle dit.

Suite à ces beaux compliments, Leo Messi était très ému et au bord des larmes.