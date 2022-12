Le onze du Maroc décrypté par Mohammed Adil Erradi : “Tu as besoin de Mazraoui et de Saïss face à l’attaque française”

Les mots forts de Walid Regragui avant le match du Maroc contre la France: "Les débordements comme en Belgique n'ont pas lieu d'être"

Bono a sauvé son équipe à plusieurs reprises. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Yassine ‘Bono’ Bounou – Gardien (Séville)

”Il est l’homme fort de la défense. Un grand patron. Mentalement, tu sens l’équipe plus confiante et plus sereine avec lui. Actuellement, il est l’un des meilleurs gardiens au monde. Il a tout : des qualités sur la ligne, une lecture du jeu pour couvrir sa défense et anticiper les phases arrêtées et une relance courte et longue.”

Achraf Hakimi – Latéral droit (PSG)

”J’aime surtout sa complémentarité avec Ziyech. Il comprend toujours où veut aller l’ailier et se place toujours bien en fonction de ses mouvements. Il arrive à mettre de côté ses élans offensifs pour se concentrer sur ses tâches défensives. Hakimi a pris des risques en jouant cette Coupe du monde en ayant encore des douleurs. Et malgré cela, il offre de la stabilité sur son couloir.”

Hakimi et Ziyech forment un bon duo ©AFP or licensors

Achraf Hakimi, la star du Maroc qui aurait pu jouer pour l’Espagne

Romain Saïss – Défenseur central (Besiktas)

”Je ne peux que respecter sa façon d’y aller à fond malgré une blessure. Je pense d’ailleurs qu’il jouera. Au courage. Il fera passer un message fort dans le groupe en jouant. Le Maroc est meilleur avec lui. Il sait comment gérer chaque situation. El Yamiq est en pole pour le remplacer au cas où.”

Nayef Aguerd – Défenseur central (West Ham)

”Je sais que le risque existe qu’il ne joue pas. Il a déjà manqué le match contre le Portugal mais je lui donne quand même 60 % de chance d’être sur le terrain. Il était déjà fragilisé avant le tournoi et bravo à lui d’être revenu si rapidement à un tel niveau. Je vois en lui le parfait complément à Saïss. Ils se connaissent bien et Aguerd peut apporter son expérience de la Premier League.”

Mazraoui est remis de sa maladie. ©AFP or licensors

Noussair Mazraoui – Latéral gauche (Bayern Munich)

”Je ne vais certainement pas critiquer Attiyat Allah vu son superbe match contre le Portugal. Mais vu que Mazraoui est remis de ses problèmes gastriques, il doit jouer. En face, c’est Dembelé. Tu dois lui coller dans les pattes un joueur qui a l’habitude du niveau de la Ligue des champions. Mazraoui saura mieux gérer les accélérations et les dribbles de son adversaire.”

Sofyan Amrabat – Milieu défensif (Fiorentina)

”Il est le meilleur milieu défensif du tournoi. Il fait peur aux adversaires car il est partout sur le terrain. Il arrive à gérer seul devant la défense dans le 4-1-4-1 en perte de balle mais est très bien épaulé par les joueurs autour de lui.”

Amrabat, un rôle de l’ombre en pleine lumière

Azzedine Ounahi – milieu axial (Angers)

”Il démontre une intelligence folle et joue en fonction des autres et plus particulièrement de Ziyech. Quand le Maroc est pressé à la relance, il offre une solution de passe pour sortir le ballon. Et quand il faut jouer en transition, c’est par lui que le ballon passe.”

Amallah s'est mis au service de ses équipiers ©AFP or licensors

Selim Amallah – milieu axial (Standard)

”Ounahi et les autres éléments offensifs ne seraient pas aussi bons sans lui. Il joue avec une grosse discipline et se sacrifie pour l’équipe. Il couvre beaucoup d’espace et équilibre l’équipe grâce à son envie de récupérer le ballon. Il travaille dans l’ombre et sans le ballon.”

Hakim Ziyech – Ailier droit (Chelsea)

”Il fait tout bonnement un tournoi exceptionnel. Il est en mission pour la nation et Regragui. Il forme un duo phénoménal avec Ounahi. Si les deux hommes se trouvent, ils mettent la misère à l’adversaire. Ziyech peut orienter le jeu, casser le bloc d’une passe. Il devra tout faire pour ennuyer Hernandez et l’empêcher de déborder et d’apporter du soutien à Mbappé.”

Boufal a dansé avec sa mère pour fêter la qualification ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Sofiane Boufal – Ailier gauche (Angers)

”Il faudra surveiller son duel avec Koundé. Il pourrait profiter du manque d’expérience du Français pour le mettre dans les problèmes. S’il joue comme depuis le début du tournoi, ses dribbles pourraient être une clé des attaques marocaines.”

En-Nesyri – Attaquant (Séville)

”Tous les attaquants ne sont pas des tueurs. Mais un coach sera toujours heureux d’avoir un attaquant discipliné, vif quand il y a de la place et bon dans les airs. Il répond à ces critères. Il bosse dur et se comporte comme un hélicoptère (sic) dans les duels aériens.”

En-Nesyri : quand le mal-aimé du Maroc se transforme en héros