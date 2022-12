L’ancien international, Mehdi Benatia, a demandé à son peuple de faire la fête, et ce même si les Bleus s’imposent ce mercredi soir.

”Aujourd’hui, on vit un rêve historique. On vit un rêve depuis trois semaines. Le Maroc s’apprête à jouer une demi-finale de Coupe du Monde. J’ai joué presque 10-12 ans en sélection. Je ne pensais jamais qu’on pourrait arriver aussi haut, voir nos frères jouer aussi bien et nous représenter comme ça”, débute-t-il.

Avant de poursuivre : “Un message à toute la communauté. A tous les Marocains et tous ceux qui supportent le Maroc. Et Dieu merci il n’y a pas que des Marocains. Qu’on gagne ou qu’on perde, s’il vous plait, fêtez ! Moi le premier, même si on perd, je fêterai. Car ce qui se passe doit être fêté, avec vos familles, vos amis, vos proches. Mais s’il vous plait, pas de débordements. On est tous euphoriques par rapport à la situation. Pensez à vous, a vos familles et à vos vies. Faites attention”.