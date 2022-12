”L’équipe d’Argentine se rapproche du titre. Elle a bien gommé son entrée catastrophique dans le tournoi (NdlR : défaite face à l’Arabie saoudite). L’équipe dépend certes de Messi mais elle a montré une belle solidité. Face aux Pays-Bas, elle n’a pas géré son avance. Face aux Croates, c’était tout le contraire. Elle a tué la rencontre rapidement et a évité que les nerfs ne lâchent comme contre les Oranje. Le mental des Argentins est une force et une faiblesse. Ils ont maîtrisé les événements mais les Croates ne les ont pas poussés dans leurs retranchements. Ils ont trop respecté les Argentins. Attention que cette équipe a un caractère prévisible offensivement. Ils jouent en subissant avant de compter sur les courses d’Alvarez et le génie de Messi.”

L’analyse d’Argentine-Croatie : quand l’Argentine se met au service de sa majesté Messi

2 “Alvarez compense l’absence de course de Messi”

”Le danger des équipes qui jouent avec Messi est qu’elles défendent à 10. L’Argentin a trouvé des stratagèmes avec les compensations d’Alvarez, par exemple. Il compense beaucoup de courses que Messi ne fait pas. Il a récupéré beaucoup de ballons ou a provoqué des pertes de balle. Dybala ou Lautaro n’auraient pas joué de la sorte. Alavrez se sacrifie totalement pour Messi.”

3 “Messi ne dribble plus trois joueurs juste pour le plaisir”

”Quand l’Argentine a le ballon, elle joue à 12 ou 13 vu que Messi monopolise l’attention de deux ou trois défenseurs adverses. Ce qui est fou en courant si peu. Tout son jeu est basé sur l’efficacité. Il n’est plus le Messi d’il y a 5 ou 6 ans. Il ne peut plus dribbler trois joueurs pour le plaisir. Tout ce qu’il fait doit être juste et maîtrisé. Il est au sommet de la maturité même si son dribble sur Gvardiol m’a fait penser à celui où il ridiculise Boateng en Ligues des champions. Quand il est comme ça, personne ne peut l’arrêter.”

4 “Modric est génial, mais son attaque n’est pas au niveau”

”La Croatie est passée à côté de son sujet. Elle a confirmé que son secteur offensif n’est pas à la hauteur pour aller au bout d’une telle compétition. Dalic a essayé différentes solutions mais ça ne pèse pas. Ils ont monopolisé le ballon mais ce n’est pas suffisant pour faire mal. Et pour la première fois du tournoi, la défense n’était pas à la hauteur sur les deux premiers buts. Modric a réalisé un énorme Coupe du monde. Ce qu’il fait encore aujourd’hui à 37 ans c’est incroyable. Quand on voit ce qu’il fait encore j’espère encore le voir sur les terrains quelques années.”