Hakimi face à Mbappé : une confrontation entre frères

Onze mois plus tard, les deux hommes vont se retrouver 45 kilomètres plus au nord, au stade Al-Bayt pour une demi-finale que leur duel pourrait bien déterminer. Un petit match entre amis. Une confrontation entre frères.

Depuis qu’Hakimi a rejoint le Paris SG il y a maintenant 15 mois, le meilleur moyen de le trouver est sans doute de chercher d’abord Mbappé. Qui a très vite pris sous son aile le Marocain, surpris par la maîtrise de l’espagnol de son nouveau partenaire quand il a débarqué au Camp des Loges. Ce rapprochement illustre la volonté du champion du monde de s’ouvrir et de s’ériger en leader. Mais pas que. Les points communs entre les deux hommes sont nombreux. Ils sont nés à un mois d’intervalle (4 novembre 1998 pour le défenseur, 20 décembre 1998 pour l’attaquant), ils sont tous les deux des enfants nés de l’immigration, ils proviennent d’un milieu social plutôt modeste et ils ont aussi un profond amour du jeu avec une volonté d’aller très vite.

"La complicité est née naturellement. Ce que j’aime, il l’aime aussi. Nous avons le même âge, nous sommes deux gamins, nous avons les mêmes passions. Je crois que c’est ce qui nous réunit aussi bien en dehors que sur le terrain, a expliqué Hakimi dans les colonnes du Parisien. En fait, nous sommes deux jeunes hommes de 23 ans qui partagent les mêmes goûts. On parle de musique, des jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe simplement du temps ensemble."

Qu’importe au final qu’Hakimi soit déjà papa de deux enfants, au contraire de son partenaire. Quand le Marocain a fêté ses 22 ans l’an passé en comité restreint au Plaza Athénée, Mbappé était autour de la table. Et quand le Français a lancé sa BD dix jours plus tard, Hakimi ne pouvait pas manquer cela.

Cette amitié, bien réelle, prend forcément un autre écho médiatique vu la célébrité du duo. Quand le Paris SG a dû rallier Rennes par la route l’an passé en raison des intempéries, les automobilistes qui les ont vus débarquer au rayon des barres chocolatées d’une station-service de la périphérie de Paris pour prendre la pose, hilares, en survêtement du club, peuvent témoigner qu’entre eux, rien n’est feint. Sinon, comment expliquer qu’au surlendemain de la qualification contre la Pologne, Mbappé a profité de son seul jour de congé du tournoi pour aller rendre visite à son complice à l’hôtel marocain ?

Jamais loin l’un de l’autre

Leur relation a aussi été rythmée par la saga autour de l’avenir du Bondynois. Leur escapade le 9 mai dernier à Madrid en plein feuilleton autour de la prolongation du contrat du Français avait fait grand bruit, jusqu’à accréditer la thèse qu’à ce moment précis, Mbappé penchait plus pour le Real que pour le PSG. Et forcément, comme il l’a révélé plus tard, Hakimi était dans la confidence de ce qui est resté comme l’un des secrets les mieux gardés du printemps : "Les coéquipiers l’ont appris sur le terrain mais, comme j’ai une amitié avec Kylian, je l’ai su quelques jours avant, pas énormément non plus."

S’il faut toujours démêler la part de communication et d’information dans les vidéos fournies par les clubs, les deux hommes ne sont jamais trop éloignés l’un de l’autre sur les séquences de PSG TV. Que ce soit lors des nombreux voyages ou sur le terrain pour des exercices plus spécifiques. Comme deux gamins qui s’amusent. Encore plus quand il marque. En club, où ils ont déjà esquissé ensemble des pas de danse. Mais en sélection aussi où la distance ne les éloigne pas. Mbappé n’a pas systématiquement croisé les bras après ses buts, il a aussi posé un genou au sol avec un pouce collé sur son nez comme les deux coéquipiers l’avaient fait face à Lorient le 3 avril dernier. Et la célébration du tir au but d’Hakimi, façon pingouin, était aussi une dédicace au Français qui a d’ailleurs vite félicité son pote sur les réseaux sociaux.

Parce qu’entre deux hommes bien dans leur temps, cette relation prend aussi un prolongement plus virtuel. Quand Mbappé souhaite un joyeux anniversaire à son partenaire sur Instagram en parlant "d’un jour spécial pour une personne spéciale", Hakimi lui répond par un " je t’aime". Qui ne laissera pas pour autant place pour les sentiments ce mercredi. D’un côté comme de l’autre.