Coupe du monde : au Maroc, Ounahi, c’est un grand oui

Azzedine Ounahi venait de déposer sa carte de visite, presque à son image : discret, mais remarqué. Le médian d’Angers (22 ans) vit une année décisive dans sa carrière, qui pourrait prendre une autre dimension après la Coupe du monde. Lille et Séville se sont déjà renseigné, d’autres clubs vont suivre et le président d’Angers, Saïd Chabane, s’attend à voir partir, cet hiver ou l’été prochain, un joueur qu’il a mis sous contrat jusqu’en juin 2026.

À Doha, Ounahi a fait étalage de son talent technique, de sa capacité à enchaîner les efforts (il a couru près de 15 kilomètres contre l’Espagne) et de son sens du jeu vers l’avant, pour casser les lignes. La Belgique, l’Espagne et le Portugal ont été autant d’adversaires débordés par ce fan d’Andrès Iniesta.

Recalé à Strasbourg, il se relance en National

Le parcours n’a pas toujours été linéaire, pour autant. Formé à l’Académie Mohamed VI, Ounahi, originaire de Casablanca, tente l’aventure européenne en France, à Strasbourg. Mais il n’est pas mis sous contrat et doit descendre de deux étages pour se relancer à Avranches, en National (équivalent de la D1 amateurs belge).

Philippe Leclerc, recruteur à Angers, suivait ce profil particulier, fluet et élégant, depuis un moment. “On avait tenté une première approche quand il était à l’Académie Mohamed VI, mais il a opté pour Strasbourg. J’ai continué à le suivre, et je l’ai scouté huit fois à Avranches.” Le recruteur est séduit par “sa capacité d’accélération, avec ou sans ballon, son sens de la provocation en un contre un et sa qualité de passe”.

Il apprend aussi à connaître un jeune homme sobre, “toujours à l’écoute”, mais ambitieux. Angers l’achète pour une bouchée de pain, “quelque chose comme 20 000 €”, se rappelle le président d’Avranches Gilbert Guérin dans Le Parisien. La principale question qui entoure l’arrivée d’Ounahi dans la Loire est d’ordre physique.

“Le dernier qui avait cette fréquence de touche de balle était Nicolas Pépé.“

Pas tant pour son endurance, au-dessus de la moyenne, mais plutôt pour son gabarit. Il mesure 1m82 et pèse 60 kilos. Comment vivre, au milieu, avec ce manque de muscles ? “Il a une facilité d’évitement qui lui permet d’éviter les contacts”, note Philippe Leclerc. La subtilité technique fait le reste. “Il a une fréquence de touche de balle très rapide. Le dernier qui avait ça, et que j’ai connu, c’était Nicolas Pépé.”

À Angers, où il débarque pendant l’été 2021, Ounahi fait une première saison correcte, marquant un de ses deux buts dès son premier match contre Lyon. Il devient surtout un cadre de Gérald Baticle au début de cette saison. Si le contexte collectif est difficile – Angers se bat pour ne pas descendre –, lui parvient à sortir du lot.

Mais son attitude déplaît, parfois, et il s’en était ouvert dans un entretien accordé au Courrier de l’Ouest : “J’ai parfois des réactions de frustration, mais c’est parce que je suis un compétiteur, je n’aime pas perdre. Je vis mal la situation. Je suis tout seul en France, quand je rentre chez moi, je n’ai rien pour passer à autre chose.”

Le barrage contre le Congo, le moment charnière

Tout tourne autour du foot pour Ounahi, qui a son analyste vidéo personnel et est lucide par rapport à sa marge de progression – “Je sais ce que je dois travailler, notamment à la récupération du ballon”. Devenu important à Angers, il est aussi devenu un élément qui compte en sélection, en quelques mois.

La bascule s’est opérée en mars, lors du barrage africain Maroc – Congo. À Casablanca, chez lui, il est titularisé par Vahid Halilhodzic, pour la troisième fois, après deux matchs en Coupe d’Afrique des nations.

Double buteur et passeur décisif (4-1), il participe grandement à la qualification des Lions de l’Atlas. Le sélectionneur a changé, mais son statut reste et s’épaissit. Il est l'un des intervenants d’un documentaire d’Al-Jazeera, consacré à la sélection marocaine ; son visage commence à s’afficher en grand, au Maroc, sur les panneaux publicitaires aux côtés d’Hakimi ou de Zyiech.

Au Qatar, son visage s’affiche désormais à l’échelle mondiale et tout le monde sait qui est le numéro 8.