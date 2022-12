Mondial 2022: le Maroc "récupère" et "personne" n'est encore forfait contre la France, selon Regragui

"On attend chaque fois la dernière minute pour prendre une décision, personne n'est 'out', personne n'est 'in'", a poursuivi Regragui. "On mettra la meilleure équipe possible, avec des joueurs à 100%".

La charnière centrale Nayef Aguerd-Romain Saïss notamment est incertaine pour cette première demi-finale d'une sélection africaine en Coupe du monde. Le premier a manqué le quart de finale contre le Portugal (1-0), remplacé par Jawad el Yamiq, le second, capitaine, est sorti sur une civière au bout de 55 minutes.

Tout au long du tournoi, les "Lions de l'Atlas" ont jonglé avec les petites blessures et les forfaits.

L'arrière gauche du Bayern Munich Noussair Mazraoui a aussi manqué le match contre le Portugal mais devrait être remis. L'arrière droit Achraf Hakimi joue également diminué depuis le début du tournoi, mais le joueur du PSG a montré une activité impressionnante malgré les bobos.