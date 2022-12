Un but, 2 assists pour Messi. ©AFP or licensors

Il a commencé mezzo voce sur le premier quart d’heure, mais quelle montée en puissance. Son penalty est un modèle ; sa déviation sur le 2-0, parfaite. Il a failli inscrire un doublé sur un très beau 1-2 avec Fernandez (58e) puis a mis Gvardiol dans sa poche sur le 3-0. On l’a vu même vu défendre. Il est devenu l’Argentin qui a le plus marqué au Mondial (11 buts) et disputera dimanche son 26e match dans ce tournoi, un record.

E. Martinez 6

Aucune fausse note même s’il a eu peu à faire. Souverain dans les airs, ce qui a soulagé sa défense.

Molina 6

On l’a vu hésiter à se projeter en début de match, mais aussi proposer un très bon appel sur le 2-0, ce qui a déstabilisé la défense croate.

Romero 8

Du travail défensif parfait, parfois très appuyé mais toujours du bon côté de la limite.

Otamendi 8

Une nouvelle partition défensive de haut vol, pour intercepter de nombreuses passes ou repousser un tir de Modric (45e). Il relance Messi de la tête sur le 2-0, en prime.

Tagliafico 6

Il remplaçait Acuna, suspendu, et s’est concentré sur son travail défensif, ne proposant qu’un seul centre (raté) sur tout le match et une seule passe en profondeur.

Paredes 6

Mal monté contre les Pays-Bas, il était titularisé dans le 4 médian. Il a fait du bon Paredes, allant au charbon et n’hésitant pas à bousculer les Croates mais en commettant une seule faute. Parfois troisième défenseur central.

De Paul 6

Un travail sobre et essentiellement défensif, au service de Messi et Alvarez.

Fernandez 7

Quel match plein du Benficiste. Auteur de la première frappe cadrée du match que Livakovic a capté en deux temps (25e), il est à la base de la phase du penalty en lançant bien Alvarez. Auteur d’un 1-2 superbe avec Messi dans le rectangle (58e).

Mac Allister 6

Le médian le moins en vue, mais ça ne veut pas dire le moins précieux. Toujours juste, deux de ses passes ont offert des tirs argentins.

Alvarez 8

Une course et un appel parfaits sur le premier but, où il oblige Livakovic à commettre le penalty. Ce n’est pas la chance, mais la pugnacité qui lui permet de marquer le 2-0. Sur le 3e, il se place idéalement pour offrir une solution à Messi et lâcher un tir imparable. Quel récital.

Li. Martinez 6

Il remplace Paredes pour revenir à une défense à 5 avec succès.

Scaloni 8

Il a osé changer de système par rapport au quart, pour installer une ligne médiane de 4 qui a mis sous éteignoir le triangle d’or croate. C’est lui qui a eu la maîtrise du match.