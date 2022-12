Coupe du monde: le 11 probable de l’Argentine contre la Croatie analysé par Hernan Losada

Emiliano Martinez

Gardien – Aston Villa

Emiliano Martinez.

”Il n’avait eu qu’un seul arrêt important à réaliser avant les quarts, en fin de match contre l’Australie et il a reconnu lui-même qu’il aurait dû mieux faire sur le premier but néerlandais. La séance de tirs au but et les deux frappes arrêtées contre les Pays-Bas lui ont redonné de la confiance. C’est quelqu’un d’apprécié dans le groupe.”

Nahuel Molina

Latéral droit – Atletico Madrid

Nahuel Molina.

”Dans une défense à cinq, il a plus de liberté pour monter. Il a une grosse capacité de course, mais est parfois trop haut. Pour être honnête, je trouve qu’on n’a pas les meilleurs arrières latéraux, surtout en comparaison avec le Brésil, voire la France.”

Cuti Romero

Défenseur central – Tottenham

Cristian Romero

“Il forme une paire complémentaire avec Otamendi : ils ont joué les éliminatoires ensemble, se connaissent et se couvrent très bien l’un l’autre, même s’ils ne sont pas les plus rapides qui soient. Cuti a l’habitude de jouer dans une défense à trois (ou à cinq) à Tottenham et je pense que ce sera encore le cas ici, comme en quart de finale.”

Nicolas Otamendi

Défenseur central – Benfica

Nicolas Otamendi.

”Il a 34 ans, mais n’est pas dépassé du tout. Il sort d’un très bon début de campagne de Champions League avec Benfica et est impeccable physiquement. Avoir une défense à cinq lui convient mieux, sinon son adversaire peut éventuellement profiter de sa lenteur quand il doit se retourner. À cinq, il est couvert.”

Lisandro Martinez

Défenseur central – Manchester United

Lisandro Martinez.

”Il a connu une grosse progression entre l’Ajax et Man-United. On disait, à son arrivée en Angleterre, qu’il était trop petit, mais il a montré que tout le monde avait tort. C’est le plus rapide des trois centraux. Scaloni l’utilise quand il veut revenir à une défense à cinq, ce qui amène plus d’équilibre. Et puis il ne peut laisser un tel joueur sur le banc.”

Nicolas Tagliafico

Latéral gauche – Lyon

Nicolas Tagliafico.

”Puisqu’Acuna est suspendu, ce sera Tagliafico côté gauche. Il est davantage un vrai arrière latéral qu’Acuna, qui est meilleur offensivement parlant, amène plus de centres et est davantage dans le rectangle. Tagliafico monte moins et est plus focalisé sur la défense.”

Rodrigo De Paul

Médian central – Atletico Madrid

Rodrigo De Paul

”Il couvre énormément de terrain, est toujours en mouvement : c’est l’Argentin qui court le plus. Il est toujours en train de chercher à jouer avec Messi et se complète bien avec les autres médians.”

Enzo Fernandez

Médian central – Benfica

Enzo Fernandez.

”Sur papier, c’est le numéro 6, devant la défense. Mais, en réalité, c’est davantage un 8 avec un bon tir de loin et une bonne qualité de dernière passe. Quand Paredes ou Rodriguez est titulaire, il est d’ailleurs placé plus haut et c’est là que je le préfère.”

Alexis Mac Allister

Médian central – Brighton

Alexis Mac Allister.

”C’est un joueur intelligent, toujours présent entre les lignes, qui cherche à faire le lien entre milieux et avants. Peut-être manque-t-il un peu de statistiques niveaux buts et assists. On ne le voit pas beaucoup balle au pied, mais il est toujours en train de faire des courses intelligentes.”

Lionel Messi

Deuxième attaquant – PSG

Lionel Messi.

”Je ne sais pas ce que les Croates préparent pour le contrer. On se dit qu’il marche beaucoup, mais si vous le perdez des yeux une seconde, il prend le ballon et fait la différence. Il est toujours en train de regarder par-dessus son épaule pour voir ce qui se passe et savoir exactement ce qu’il va faire du ballon lorsqu’il le recevra. C’est très compliqué d’avoir une potion magique pour l’arrêter.”

Julian Alvarez

Avant centre – Manchester City

Julian Alvarez.

”C’est un attaquant qui peut tout faire. C’est le premier à mettre la pression, il est dynamique et aime se décaler sur le côté. C’est moins un ‘9’ typique. Mais c’est dur de défendre sur lui, car il est toujours en mouvement et peut tirer des deux pieds. Et quand il a tout donné pendant 70 minutes, Martinez peut monter et faire la différence.”