Cette qualification face à la Croatie, Messi ne l’a pas volée. À des kilomètres de sa fin de tournoi fantomatique de 2014 (aucun but en match à élimination direct). Sur sa seule demi-finale de 2022, il a marqué le penalty du 1-0 - d’une frappe aussi puissante que placée – avant de donner deux assists pour Julian Alvarez. Messi a offert un récital. Au service de son pays.

L'Argentine écrase la Croatie avec un grand Messi et se qualifie pour la finale (3-0)

Le récital sans fioritures

À l’image du début de tournoi de la Pulga. On a récemment mis en valeur sa pugnacité et son caractère plus affirmé que jamais. On en oublierait presque sa simplicité. Face au bloc croate, Messi a brillé en mode ABC du football. Passe, déplacement, frappe. Il suffit de se repasser son solo sur le 3-0. Aucun geste en trop, rien qui dépasse. Avec un assist parfait à la clé.

Il avait même laissé les petits ponts à Luka Modric. Le meneur croate a été bon, comme toujours, mais impuissant. La faute à une Argentine encore plus organisée et défensive qu’à l’habitude. La présence d’un Leandro Paredes, pitbull en chef, résumait les intentions de l’Albiceleste. Les hommes de Lionel Scaloni ont laissé le ballon aux Croates avant de l’arracher et filer en contre.

Typique d’un football de tournoi, plus proche du mur en béton de Simeone que du jeu flamboyant de Marcelo Bielsa.

Alvarez prêt à se sacrifier pour son idole

Avec pour symbole de cette approche le sens du sacrifice du jeune Julian Alvarez. Fan de Lionel Messi, le numéro 9 s’est mis à la planche pour son numéro 10. Deux courses folles lui ont permis de marquer un but et de provoquer un penalty. Sans oublier tout le travail abattu en amont pour empêcher la relance adverse. Messi l’a récompensé d’un assist dont il se souviendra certainement toute sa vie.

L’Argentine semble avoir trouvé le parfait équilibre. Lionel Scaloni a fédéré son vestiaire qualifié d’ingérable autour de la figure de Messi. Une posture qui a poussé la Pulga à se mettre au service de son groupe. Depuis la défaite face à l’Arabie saoudite en entrée de tournoi, l’Argentine s’est remobilisée et franchit un nouveau cap à chaque match. Ils se sont forgés mentalement contre les Pays-Bas et tactiquement contre la Croatie.

Modric sous l’éteignoir

Scaloni est un meneur d’homme. C’est certainement sa qualité principale et la manière dont il a inclus une bonne partie de ses réservistes en fin de match le confirme encore. Il est aussi un tacticien. Si on a si peu vu Modric et ses copains du milieu de terrain, c’est parce qu’ils n’ont pas eu d’espace pour s’exprimer.

La Croatie a souvent été en possession du ballon mais sans jamais savoir quoi en faire. Les rangs argentins étaient serrés. Étouffants presque. Au point d’instiguer la peur dans les rangs croates. Celle d’être puni au moindre défaut de positionnement. Lovren l’a appris à ces dépens sur le 1-0.

Quand l’Argentine joue de la sorte elle semble inarrêtable. Dimanche elle aura deux possibilités. Rester dans le camp des vaincus comme en 2014 ou rejoindre le mythe Diego Maradona au sommet du football mondial.