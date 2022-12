Si vous pensez que la séance de tirs au but est une loterie, on vous conseille de vous pencher sur le travail de Geir Jordet. Ce chercheur norvégien, actif au footballpsychlab d'Oslo est une pointure mondiale du sujet. “Il n’y a pas de recette miracle”, prévient-il. Mais il y a clairement moyen d’influer sur le résultat final.

1. Être l’équipe qui commence est important. FAUX

”On pensait que ça l’était avant, mais en élargissant le panel d’étude, on a vu que la différence est marginale, seulement 1 ou 2 %, donc non.”

2. Mieux vaut ne pas mettre son meilleur tireur en 5e position. VRAI

”On met régulièrement son meilleur tireur à cette place à cause de l’énorme pression qui y pèse... ou parce que le joueur le souhaite. Mais le risque est là de ne jamais arriver à ce tireur, ce qui est du gâchis. Je recommanderais de mettre les deux meilleurs en 1re et en 4e positions, puis un bon tireur en 5e et les deux moins bons de la liste de cinq en 2e et 3e positions.”

Cinquième sur la liste, Neymar n'a jamais eu l'occasion de tirer, face à la Croatie. ©AFP or licensors

3. Amener des remplaçants pour tirer est une bonne idée ? VRAI (mais...)

”En tournoi, les remplaçants ont même tendance à marquer légèrement plus que les titulaires. Les faire monter à la toute fin d’un match est positif s’ils ont de super statistiques aux penaltys, mais selon moi, Southgate a commis une erreur en finale de l’Euro 2021 parce qu’il a fait monter tard Sancho et Rachford alors qu’ils avaient très peu joué durant le tournoi. Il faut préparer cela durant le tournoi.”

4. C’est une loterie. FAUX

”Bien sûr qu’il y a une dimension chance : si un gardien plonge du côté où vous tirez, vos chances de marquer diminuent de 20 à 25 %. Les joueurs le savent et ça les stresse. Et si vous stressez à cause de cela, les risques de rater augmentent encore de 20 %, d’après nos études. Mais les spécialistes des penaltys ont des taux de réussite de 90 %, ce qui veut dire que c’est un exercice technique, auquel on peut être très bon, que ce n’est pas que de la chance.”

5. Il est possible de réduire le stress. VRAI

”La dimension psychologique est importante pour la raison que je viens d’expliquer. Simuler une séance à l’entraînement ne permet pas de reproduire les conditions de match, mais cela améliore le résultat quand même. Nos études ont démontré que les joueurs qui croient en l’utilité de l’entraînement aux tirs au but ressentiront moins d’anxiété durant une séance que ceux qui n'y croient pas. Il s’agit de rendre les joueurs à l’aise avec le fait qu'ils seront mal à l’aise.”

6. Avoir une liste prédéterminée ne sert à rien. FAUX

”Chaque coach devrait préparer une liste de tireurs avant les matchs, quitte à la remodeler juste avant la séance s’il le faut. Cela aide un joueur de savoir s’il est probable qu’il tire ou non. En sachant qu’en Coupe du monde, une équipe a rarement eu besoin de six tireurs.” Et jamais de sept.

7. Célébrer son tir victorieux a un effet sur le reste de la séance. VRAI

”Avoir une atmosphère positive, où on s’encourage joue un rôle. Nous avons constaté que 82 % des joueurs qui célèbrent ostensiblement un tir réussi remportent la séance. Une statistique qui m’a surpris.”

8. Traîner pour tirer est une mauvaise chose. FAUX

”Je m’attendais à ce que les joueurs qui prennent du temps marquent moins, mais on a découvert que c’est le contraire. Il ne faut pas attendre pour attendre, mais prendre sa respiration, garder le contrôle de soi, ne pas se presser de tirer. Ceci dit, j’ai constaté que l’on est passé d’un temps d’attente après le coup de sifflet de l’arbitre de 1 seconde en moyenne avant 2010, à 2 secondes et demie aujourd’hui, avec certains qui prennent jusqu’à 7-8 secondes.”

9. Il n’y a pas de zone miracle (mais de meilleures quand même). VRAI

”Bien sûr, un tir dans les coins supérieurs des buts est quasiment inarrêtable.” Au point qu’aucun tir au but envoyé en Coupe du monde dans le tiers supérieur du but n’a jamais été arrêté par un gardien. “Mais, évidemment, le risque de taper la latte ou mettre au-dessus est supérieur. Il n’y a pas de zone parfaite, vu le risque pris en visant cet endroit. Peut-être que le tir parfait, ce serait celui qu’on voit de plus en plus effectué par les spécialistes de l'exercice qui fixent le gardien et attendent qu'il fasse un pas sur un côté pour tranquillement placer de l’autre.”

10. Les gardiens doivent plonger du côté opposé au pied fort du tireur. VRAI

”Les gardiens doivent toujours avoir en tête ceci: statistiquement, le droitier tire plus sur son côté gauche et le gaucher tire plus sur son côté droit, probablement parce que c’est un mouvement plus naturel.”

* Geir Jordet organise un webinar le 15 décembre, 16 heures, pour toutes les personnes intéressées par le sujet.