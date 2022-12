Qui est Livakovic ?

La fiche Transfermarkt de Dominik Livakovic n’a rien de sexy : NK Zadard, NK Zagreb et Dinamo Zagreb… Une croissance constante mais pas exponentielle. Son CV avec le Dinamo n’est pas non plus à minimiser : 262 matchs, dont 16 de Ligue des champions, et 7 trophées nationaux.

Football Manager, le célèbre jeu vidéo de gestion d’équipe, ne s’était d’ailleurs pas trompé à son égard. Dans sa version 2022, le jeu avait fait de lui l’une des bonnes pioches au poste de gardien. Il pouvait facilement être recruté pour une somme aux alentours des 10 millions €.

Coupe du monde : ces joueurs qui vont affoler le mercato

Des clubs de Ligue 1 comme Rennes et Montpellier ont tenté de le faire quitter sa Croatie. Il a prouvé contre Chelsea en C1 et Tottenham en Europa League qu’il pouvait décider d’un match à lui seul. Celui qui a régulièrement porté le brassard dans son club est particulièrement doué pour bondir dans les pieds et sortir des arrêts réflexes.

Chez les Livakovic, on dit aussi que la réussite est dans le sang. Son père a fait une belle carrière en politique alors que sa mère est de la famille de Josip Skoblar, ancien attaquant yougoslave des années 60-70.

Comment se déroule sa Coupe du monde ?

Devenu gardien de but pour faire comme Iker Casillas, il a atteint un objectif de vie quand l’ancien portier de la Roja l’a félicité pour son nouveau grand match face au Brésil.

Les secrets du succès croate ? Les prolongations et super Livakovic : “Il a fait peur au Brésil”

Cette rencontre est une référence dans le tournoi. Il y a réalisé 11 arrêts, soit le plus gros total pour un gardien depuis le début de la Coupe du monde. Il en est à 19 en cinq matchs, ce qui le place seulement derrière Szczesny (Pologne) et Noppert (Pays-Bas).

Face à la Croatie au tour précédent, il est devenu le troisième gardien de l’histoire à sortir trois tirs au but sur la même séance. Après Ricardo (Portugal) en 2006 et son compatriote et idole Subasic en 2018.

Quelles pistes pour son avenir ?

Oliver Kahn, président du CA du Bayern et ancien gardien légendaire, était un spectateur attentif de la masterclass de Livakovic face au Brésil. Et non, ce n’est pas un hasard de calendrier. Le Bayern cherche un remplaçant à Manuel Neuer, blessé suite à une chute en ski et doucement sur la fin de sa carrière.

À 27 ans et plus que 18 mois de contrat, Livakovic sera la cible de pas mal de clubs. Et certainement dès le mois de janvier.