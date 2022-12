Qui est Martinez ?

La carrière de Martinez n’est pas faite que de haut. Au contraire même. Quand Arsenal est venu le chercher à Independente à 18 ans et sans le moindre match pro dans les gants, il ne s’attendait pas à enchaîner les prêts (Sheffield Wednesday, Rotheram, Wolverhampton, Getafe et Reading) et les mois de galère.

Sous contrat avec les Gunners durant dix ans, il n’y a joué que 38 matchs, subissant la concurrence d’Ospina, de Leno, de Szczesny ou encore de Fabianski. En 2019, il a avoué avoir signé à Londres pour l’argent. “Un coach d’Independiente m’a dit que le train ne passe qu’une fois dans une vie. Ma famille, qui manquait un peu de moyens financiers, et mes agents pensaient la même chose. Je ne voulais pas partir. Au final, je n’ai pas regretté mais cette décision était plus la leur que la mienne.”

Il a finalement dû attendre 2020 et son passage à Aston Villa pour trouver de la stabilité après quelques mois comme titulaire dans les cages des Gunners.

C’est aussi à ce moment-là que ce grand fan de Call of Duty, un jeu vidéo de guerre, a mis ses qualités de sniper au service de son équipe nationale. Il a fait ses débuts avec l’Albiceleste en juin 2021, soit juste avant la Copa America remportée face au Brésil.

Face à la Colombie en demi-finale, il a sorti trois superbes arrêts aux tirs au but et est devenu un héros national. Sa méthode ? Rentrer dans la tête du tireur. Avant l’essai du Colombien Yerry Mina, il lui a balancé des “Je sais où tu vas tirer” ou encore “Je vais te manger”.

Comment se déroule sa Coupe du monde ?

Il a mangé Virgil van Dijk et Steven Berghuis en quart de finale. Un exploit d’autant plus retentissant que les deux buts néerlandais auraient pu semer le doute dans son esprit. Il a, au contraire, puisé son énergie dans les déclarations des Oranje. “Ils ont dit beaucoup de bêtises avant le match. Louis van Gaal disait qu’ils étaient favoris s’ils allaient aux penaltys et qu’ils voulaient prendre leur revanche sur la défaite de 2014. Une chose que j’ai apprise du football, c’est que l’on parle sur le terrain.”

Et le reste de son tournoi ? Ni brillant, ni mauvais. Il a toutefois été présent dans les moments clés.

Quelles pistes pour son avenir ?

Début janvier, il a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Ce qui le rend difficile à acheter même si des rumeurs envoient Yassine Bounou chez les Villains pour lui prendre sa place.