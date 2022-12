L’Argentine a connu un parcours accidenté jusqu’en demi-finale du Mondial. Défaits par une surprenante Arabie saoudite en ouverture, les hommes de Lionel Scaloni ont ensuite assuré avec deux victoires sur le score de 2-0 contre le Mexique et la Pologne. Après avoir fait tomber une valeureuse équipe australienne (2-1), l’Argentine a dû se mesurer aux Pays-Bas, qui ont refait un retard de deux buts pour aller en prolongations (2-2) avant de s’incliner finalement aux tirs au but (3-4).

La Croatie a elle aussi traversé toutes les émotions en route vers le dernier carré. Une victoire contre le Canada (4-1) a suffi avec deux matchs nuls blancs contre le Maroc et la Belgique pour s’envoler vers le second tour. La bataille avec le Japon (1-1) a abouti à une qualification aux tirs au but (1-3) pour les Croates, avant qu’ils ne renversent le grand favori de la compétition, le Brésil, en puisant une nouvelle fois dans leurs ressources pour s’imposer aux tirs au but (1-1, 4-2 aux t.a.b.).

Un match dans le match se dessine entre les vedettes Messi et Modric, brillantes depuis le début du Mondial, mais il ne faudra pas négliger Di Maria, sur le retour côté argentin, ni Brozovic et Kovacic, qui complètent le triangle magique de l’entrejeu à damiers. L’Histoire reste à écrire, puisque la Croatie a la possibilité d’atteindre une deuxième finale consécutive alors que l’Argentine chasse un trophée mondial qui lui échappe depuis l’épopée de 1986 menée par feu Diego Maradona.