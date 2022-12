Et alors qu’il vit tous les jours au côté de Lionel Messi dans les vestiaires parisiens, Kylian Mbappé n’y va pas par quatre chemins. Le prodige français de 23 a toujours montré son amour et respect pour CR7, et en tweetant une couronne ainsi que l’emoji d’une chèvre, synonyme de GOTA (Greatest Of All Time, le plus grand de tous les temps).

Et si on n’est pas sûr que son coéquipier argentin soit spécialement d’accord avec cela, on sait désormais l’avis du natif de Bondy dans le débat du meilleur joueur de tous les temps.