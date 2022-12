En quatrième provinciale namuroise, Flawinne recevait Moustier, sans arbitre officiel. Du coup, c’est un arbitre occasionnel visiteur qui a pris le sifflet… et cela se passait plutôt bien pour son équipe mais lorsque Nantel y allait de son doublé pour Moustier, les "Gozetis" ont commencé à contester le but.

Un peu de trop apparemment pour la maman de l’arbitre, qui est montée sur le terrain pour gifler le joueur de Flawinne, Brosteaux. Évidemment, le match a été arrêté et sa suite se déroulera au CP.

2. Papa à la ligne, fiston exclu

En D3 ACFF, Herstal et Ciney se sont quittés bons amis sur un partage 1-1 à la 94e et un but de Claude.

Mais deux minutes avants, Bilel Benothman s’est vu exclure pour une faute maladroite. Souci, c’est son papa, Bechir, qui était juge de ligne en deuxième mi-temps suite au forfait de l’arbitre de touche et qui n’a donc pas eu l’occasion de plaider en la faveur de son fils.

3. Le pire penalty de l’histoire du football ?

On quitte un petit peu nos habitudes pour se retrouver en vétéran pour une rencontre de Marchin. Dans la bonne ambiance et les rires, un joueur condrusien tire le penalty… et envoie le cuir trois mètres à côté des cages, provoquant un fou rire de ces équipiers, des supporters mais pas de son entraîneur… qui s’est arraché quelques cheveux au vu de la vidéo.

Malheureusement, impossible pour nous de retrouver l’auteur de cet ovni ainsi que l’équipe adverse. N’hésitez pas à nous le dire en commentaire et ce, dans une aussi bonne ambiance qu’au bord du terrain de cette rencontre !

4. Deux assists, un but à 17 ans en D2 ACFF

Pour sa première titularisation en D2 ACFF pour le compte de Waremme, Louis Etienne a frappé un grand coup et se souviendra probablement toute sa vie de cette rencontre.

À seulement 17 ans, le jeune Wawa a étonné face à Hamoir et s’est offert le luxe d’inscrire un but et d’offrir deux assists pour une incroyable victoire waremmienne 4-0.

5. Une histoire de pampers

Il était remonté, le gardien du RFC Huy Florent Marly. Après douze rencontres sans connaître la moindre défaite, les Hutois se sont en effet à nouveau inclinés face à Richelle 0-2. "Il y a une semaine contre Sprimont, on aurait dit le Barça avec tout le monde en mouvement. Cette fois, on pouvait croire qu’on jouait avec des Pampers ! À la mi-temps, j’ai poussé une gueulante parce qu’on était vraiment mauvais de chez mauvais" regrette le portier hutois.

6. Le génie de Bastogne Gruslin

Ce vendredi, Bastogne se déplaçait du côté de Chaumont. Et si devant 120 personnes, les Bastognards se sont fait rejoindre à un quart d’heure de la fin de la rencontre, Guillaume Gruslin a eu son moment de gloire.

À plus de 50 mètres des cages adverses, le capitaine visiteur a tenté sa chance en lobant Goosse… avec succès ! Un but incroyable, probablement le plus beau de sa longue carrière.

7. Perrin affole son compteur

En première provinciale luxembourgeoise, David Perrin a littéralement détruit à lui seul la Houffaloise. Auteur des cinq buts de la rencontre, le buteur a été crédité d’un 8 par notre rédaction.

8. Treize défaites et quatrième entraineur

Les semaines se suivent et se ressemblent à Givry… sauf en coulisses. Battus pour la treizième fois de la saison, cette fois par Mormont sur le score de 6-2, les Givrytois connaissent un championnat compliqué.

Et pour cette rencontre, c’est Jean-Louis Hanot, coach de la seconde équipe, qui était sur le banc… soit le quatrième entraîneur différent de la saison.

9. Walhain, jusqu’au bout

En P3D dans le Brabant Wallon, Walhain s’est fait peur contre Perwez B. Menés 0-1 à la 89e, les hommes de Mathieu Michielsens n’ont pas baissé les bras et ont finalement réussi à s’imposer 2-1 à la 93e.

Une nouvelle victoire dans le money time, comme il y a trois semaines face à Mont-Saint-Guibert.

10. RUTB — Union U23: tension entre supporters après la rencontre

Si la rencontre entre Tubize et l’Union s’est soldée sur un nul blanc, c’est en tribune que le (triste) spectacle a malheureusement eu lieu.

Les pseudo supporters des deux camps voulant s’affronter, ce sont les joueurs qui ont finalement dû les séparer. Une nouvelle triste image du football.