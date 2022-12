À la découverte d’Alexis Mac Allister, l’Argentin aux racines irlandaises

Au-delà de ses deux frères professionnels, Kevin (25 ans, Argentinos Juniors) et Francis (27 ans, Rosario Central), le joueur de 23 ans de Brighton est surtout le fils de Carlos, lui aussi ancien footballeur de renom. Aujourd’hui âgé de 54 ans, il est né en Amérique du Sud, comme son père d’ailleurs. “Il y a trois ou quatre générations, mes ancêtres ont quitté l’Irlande pour s’installer en Argentine”, comme beaucoup d’Irlandais à la recherche de travail au milieu du XIXe siècle, expliquait à “The Athletic” celui qui a joué aux côtés de Diego Maradona, à Boca Juniors (1992-96), où il a remporté un titre national. Mais ce n’est pas tout : si Carlos n’a jamais connu d’autre championnat, il a porté lui aussi le maillot de l’Albiceleste à trois reprises dans les années quatre-vingt.

Le paternel Mac Allister, à l'époque où il jouait pour Boca Junior. ©DR

Absent contre l’Arabie saoudite

L’ancien arrière gauche sait très bien que son fiston a bénéficié du forfait de Giovanni Lo Celso pour se retrouver sur le devant de la scène et dans le onze de Scaloni, qu’il a intégré après la défaite initiale contre l’Arabie saoudite pour ne plus en sortir. Ce médian de 23 ans, arrivé à Brighton en janvier 2019, effectue son travail proprement, sans jamais trop en faire. Comme le souligne Hernan Losada lorsqu’il passe en revue les titulaires de Scaloni, Mac Allister est un joueur intelligent, au service de l’équipe, qui amène du liant dans l’entrejeu. Cet ancien médian offensif est tellement polyvalent qu’il s’est d’ailleurs parfois retrouvé aligné en deuxième attaquant, chez les Seagulls de Graham Potter, aux côtés de Wellbeck lorsque d’autres avants manquaient.

Messi à la rescousse

Avant ce mois de novembre, Mac Allister n’avait porté le maillot de l’Albiceleste qu’à huit reprises depuis 2019. Il n’était pas de la campagne argentine victorieuse en Copa America, mais était repris chez les U21 à l’époque. Deux ans plus tard, les choses ont bien changé. Il n’est d’ailleurs plus surnommé “El Colo”, diminutif de “colorado”, en référence à ses cheveux roux, depuis que Messi himself a demandé à ses équipiers de ne plus utiliser ce sobriquet peu apprécié du principal intéressé. “Pour n’importe quel joueur ‘normal’comme moi, voir un de ses enfants disputer un Mondial au côté du meilleur joueur du monde est une bénédiction”, disait il y a quelques jours Carlos Mac Allister dans les colonnes de “L’Equipe”. Son fils a raconté ce jour où il a rencontré “La Pulga” pour la première fois, en sélection : “J’étais complètement rouge. Je n’osais même pas dire bonjour. J’étais nerveux à l’idée de rencontrer un des meilleurs joueurs du monde.” Le voilà aujourd’hui à ses côtés en demi-finale de Coupe du monde. Et il n’y a vraiment pas de quoi rougir.