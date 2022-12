"Le rêve a pris fin"

Dans un message posté au lendemain de l’élimination du Portugal, il laisse clairement comprendre qu’il ne sera pas là en 2026 (logique, il aura 41 ans) et qu’il pourrait définitivement tirer sa révérence avec la Seleçao même s’il n’a pas “pris de décision à chaud. Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Je me suis battu pour cela. Malheureusement, le rêve a pris fin.”

Après cinq Coupes du monde (mais, étonnamment aucun but en match à élimination directe), le moment est probablement venu pour lui de dire stop. Ses larmes dans le couloir menant vers les vestiaires traduisaient sa détresse.

Même sa femme s’en est mêlée

S’il vient de devenir le joueur le plus capé de tous les temps (196), Ronaldo ne pourra essuyer ses pleurs avec des chiffres. La Coupe du monde du Portugais a été une catastrophe. Arrivé avec l’idée de donner tort à ses détracteurs, à son ex-coach Erik ten Hag et à tout Manchester United, il est rentré à la maison en ayant offert de nouveaux arguments à ses détracteurs.

Ronaldo a commencé la compétition sur le terrain, sans convaincre. Au point que son passage sur le banc a soulagé pas mal de monde au pays, laissant à Joao Felix le soin de mener l’équipe. Certains quotidiens de référence, à commencer par La Gazzetta dello Sport, ont qualifié CR7 de “figurant” avant de préciser que “le temps n’épargne personne.”

On ne peut qu’acquiescer. Son niveau de jeu et les tensions qui en ont découlé entre le sélectionneur Fernando Santos et lui ont cristallisé toutes les attentions. Une situation intenable dans un grand tournoi. “Aujourd’hui, ton coach, ton ami, a fait un mauvais choix. Cet ami pour lequel tu as tant d’admiration et de respect. Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur, votre arme la plus puissante.” Ces mots de Georgina Rodriguez, la femme du joueur, ne font que confirmer le malaise. Ronaldo se serait bien passé de tout cela.

Neymar sème le doute

Ses équipiers ont dû consoler Neymar

Autre grand champion mais même déroulé. Neymar a également terminé en pleurs suite à l’élimination de son équipe face à la Croatie vendredi soir. Il a d’ailleurs avoué avoir pris un long moment pour s’en remettre et n’est passé devant les micros que deux heures après la séance de tirs au but.

Magnifique: le fils de Perisic vient consoler Neymar après la défaite contre la Croatie

”Ma tête est encore trop chaude et je ne réfléchis par correctement. Dire que c’est la fin serait précipité mais je ne garantis rien non plus.” Un peu plus tard, il s’est déclaré “mentalement brisé” sur ses réseaux sociaux.

À 30 ans et après beaucoup de moments difficiles, Neymar sait que sa décision porte jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Il aura 34 ans mais peut-être a-t-il peur de ne plus jamais être aussi fort qu’aujourd’hui. Sa plus belle chance d’être champion du monde vient clairement de lui passer sous le nez.