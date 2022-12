Mondial 2022: comme depuis 40 ans, ces deux clubs enverront au moins un joueur en finale

Finales possibles Argentine-Maroc Argentine-France Croatie-Maroc Croatie-France Joueurs du Bayern N. Mazraoui K. Coman

B. Pavard

D. Upamecano N. Mazraoui

J. Stanisic K. Coman

B. Pavard

D. Upamecano

J. Stanisic Joueurs de l'Inter L. Martinez L. Martinez M. Brozovic M. Brozovic

Cette configuration s’est déjà produite dans les dix dernières éditions, qui avaient en plus vu un de ces joueurs participer à la finale. On se rappelle par exemple de Brozovic et Tolisso il y a 4 ans, de l’armada allemande du Bayern face à Rodrigo Palacios en 2014 ou encore de Wesley Sneijder et Arjen Robben en 2010.

Vu les joueurs présents dans le tableau, on imagine mal comment ce scénario ne pourrait se reproduire une 11e fois.