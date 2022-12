”J’ai vécu sur place le soutien populaire dont bénéficie le Maroc, c’est vraiment énorme. 'Ils vont aller au bout', me disait un Marocain en reprenant l’avion… qui avait dépensé pour deux tickets 950 € et 1 000 € au marché noir. Cela situe à quel point la ferveur autour de cette équipe est grande. Il y a une véritable fusion entre les joueurs et leurs supporters, présents en grand nombre au Qatar. Ils disputent quasiment ce Mondial à domicile. D’un point de vue footballistique, un Boufal qui joue à Angers représente bien cette équipe : il dispose de la technique nord-africaine, mais aussi de la rigueur de la formation à la française. C’est un bon melting-pot.”

2. “Harry Kane n’aurait pas dû tirer ce deuxième penalty”

”J’ai l’impression d’avoir assisté au meilleur match du tournoi avec ce quart de finale, qui a été très bien préparé par Southgate. Giroud a dit que ça lui a fait penser à France – Belgique 2018, mais pour moi, l’Angleterre a fait nettement plus mal aux Bleus que les Diables il y a quatre ans. Au niveau footballistique, ça a été une vraie masterclass anglaise à certains moments. Ce match a été archi-préparé par Southgate qui a expliqué qu’il a analysé tous les matchs de la France 2018 pour s’en inspirer, mais il faut savoir saisir les moments en Coupe du monde. Et le moment, ici, c’est Kane qui rate le deuxième penalty. Il n’aurait pas dû tirer celui-là, contre son équipier en club : d’ailleurs il force sa frappe qui passe largement au-dessus. C’est peut-être le meilleur match de cette génération, mais c’est une élimination. À nouveau, l’Angleterre cale et je me demande si elle ne va pas développer un complexe d’infériorité. Quand on voit le potentiel de cette équipe… même ses remplaçants seraient titulaires indiscutables chez nous. Je me demande si les Anglais, qui font un travail de formation incroyable depuis dix ans maintenant, n’ont pas un peu oublié un ADN de leur foot. Je ne parle pas de revenir au kick&rush, mais d’être moins formatés. Il faut retrouver la culture du titre, pas juste du beau jeu. Finalement, le foot international s’uniformise et je trouve ça dommage.”

3. “La France ne donnera pas d’espace au Maroc”

”La demi-finale France – Maroc sera à qui voudra prendre le ballon et être le plus entreprenant. On risque d’attendre longtemps avant que le match ne s’emballe enfin, si un but tombe. Les Bleus ne se sont pas embarrassés de faire le jeu contre l’Angleterre. Attention, le Maroc sait attaquer quand il le faut et l’a fait contre le Portugal. Mais la France a une arme que les autres n’avaient pas : la patience d’une équipe qui sait attendre son heure et “piquer” quand on ne s’y attend pas. L’Angleterre a montré comment contenir Mbappé, mais la France a d’autres joueurs de coups : Giroud, Griezmann ou Dembélé. Ou regardez un Tchouameni : ce n’est pas un frappeur à distance, d’ordinaire, et son but est complètement imprévisible. Pickford est surpris, je pense. Ce sont des bons signes, pour cette équipe, comme le penalty raté par Kane. Deschamps a vu l’Espagne et le Portugal se casser les dents sur le Maroc et je suis persuadé qu’il ne leur donnera pas d’espace pour jouer les transitions offensives.”

4. “La Croatie fait peur aux tirs au but”

”Pour la deuxième demi-finale aussi je vois un match qui va longtemps rester 0-0 sauf un exploit personnel. On n’attaque pas la fleur au fusil en demi-finale de Coupe du monde. Une bonne chose pour la Croatie, qui n’aime pas les changements de rythme comme peut le faire le Brésil, c’est que l’Argentine est moins armée pour cela. Seul Messi est capable d’accélérer le jeu balle au pied. Et la Croatie a une arme redoutable : son adversaire sait que son gardien est incroyable et qu’elle a des frappeurs de qualité sur une séance de tirs au but. Donc l’Argentine ne voudra pas aller jusque-là.”

5. “L’Argentine doit rester sereine”

”J’ai trouvé les Argentins trop agressifs contre les Pays-Bas ce qui pourrait leur jouer des tours, même si les arbitres sont très indulgents dans ce tournoi. Même Messi s’y est mis, montrant un autre visage et se prenant la tête, probablement à cause du climat autour du match. Dalic, lui, est un coach très calme et il va sûrement dire à ses joueurs d’énerver les Argentins et de rester sûrs de leurs forces.”