Harry Kane et la malédiction des penaltys anglais : “Je vais devoir vivre avec”

Comme tout bon capitaine, l’attaquant de Tottenham a été le catalyseur des Three Lions juste après le but de Tchouaméni. C’est lui qui a décidé de prendre la rencontre en main en se créant plusieurs grosses opportunités. Il s’est cependant à chaque fois heurté à un excellent Hugo Lloris, qui connaît évidemment par cœur chacun de ses gestes (ils jouent ensemble depuis 2013).

Mais la réussite allait enfin se tourner de son côté au retour des vestiaires. C’est sur penalty que Harry Kane a ramené l’Angleterre à hauteur de la France (54e : 1-1), tout en entrant dans l’histoire. Le buteur est devenu le premier joueur à inscrire quatre penaltys en Coupe du monde (hors tirs au but), et il est surtout parvenu à égaler le record de buts en sélection détenu par Wayne Rooney (53).

L’histoire aurait alors voulu que Harry Kane dépasse définitivement l’ancien attaquant de Manchester United dès ce samedi, tout en offrant les prolongations à son pays. Mais ce second penalty, obtenu six minutes après le 1-2 de Giroud (78e), est passé deux bons mètres au-dessus de la cage de Lloris.

”Je ne peux rien reprocher à ma préparation ou aux détails avant le match. Je me sentais confiant de le prendre, je ne l’ai tout simplement pas exécuté comme je le voulais, a regretté un Harry Kane totalement dépité au micro de la BBC. Le football se résume à de petits détails. En tant que capitaine et celui qui a raté le penalty, j’en assume la responsabilité.”

Plutôt que d’entrer dans l’histoire anglaise par la grande porte et de ne laisser qu’un souvenir glorieux à cette épopée qatarie, le joueur des Spurs a rajouté son nom à côté d’autres légendes qui ont aussi connu pareil traumatisme dans un grand tournoi. Outre la maudite séance en finale de l’Euro 2021 (Rashford, Saka et Sancho ont raté), les précédents Anglais ont en effet été nombreux et souvent causés par les leaders de l’équipe.

L’exemple le plus douloureux est celui de l’Euro 2004. Face à… la France en phase de poule, David Beckham a manqué le penalty (arrêté par Fabien Barthez… son coéquipier en club, comme Lloris et Kane), qui aurait permis à l'Angleterre de mener 0-2. Juste avant que Zinédine Zidane ne plante un doublé renversant dans les arrêts de jeu (2-1). Puis en quart de finale contre le Portugal, Beckham s’est à nouveau loupé. Cette fois, dans la terrible séance de tirs au but qui a causé l’élimination anglaise.

Deux ans plus tard, l’Angleterre cherchait à prendre sa revanche sur le Portugal en quart de finale de la Coupe du monde. Mais cette fois, trois autres légendes ont causé la perte des Three Lions : Frank Lampard, Steven Gerrard et Jamie Carragher ont tous les trois manqué leur essai.

L’Angleterre reste aussi traumatisée par les épisodes de 1990 – les deux ratés par Stuart Pearce et Chris Waddle en demi-finale du Mondial – ou évidemment de 1996. En finale de l’Euro chez elle à Wembley, l’Angleterre tombait devant l’Allemagne après le tir au but manqué par… Gareth Southgate lors de la mort subite.

”Comme vous vous en doutez, Harry est très, très bas moralement, mais il n’a rien à se reprocher, a réagi celui qui est devenu sélectionneur des Three Lions en 2016, vingt ans après son tir au but manqué. Nous gagnons et perdons en équipe. Il a été incroyable pour nous et fiable dans de nombreuses situations. Nous ne serions pas ici maintenant sans lui.”

Durant sa carrière, Harry Kane a inscrit 58 penaltys (hors tirs au but) pour 11 ratés. Mais c’est la première fois que le joueur de Tottenham perd une rencontre après avoir manqué l’un de ses essais. “Nous savons combien de penaltys Harry a marqués pour nous, à combien de buts il a contribué pour nous amener ici, a réagi son coéquipier Jordan Henderson. Il sera plus fort pour cela à l’avenir. C’est un attaquant de classe mondiale et notre capitaine. Il rebondira.”