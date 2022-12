Cristiano Ronaldo réagit pour la première fois après la défaite face au Maroc : “Malheureusement le rêve a pris fin”

“Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j’ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau du monde était mon plus grand rêve”, avoue l’attaquant. “Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve. En 16 ans, les cinq fois où j’ai participé à des Coupes du monde, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j’ai tout donné. J’ai tout donné sur le terrain. Je n’ai jamais tourné le dos au combat et je n’ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, hier, le rêve a pris fin”, déclare le quintuple Ballon d’or.

Le Portugais préfère temporiser avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière en sélection nationale : “Cela ne sert à rien de réagir à chaud. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été spéculées. Mais mon engagement envers le Portugal n’a changé à aucun moment. Je n’aurais jamais pu tourner le dos à mes coéquipiers et à mon pays. Pour l’instant, il n’y a pas grand-chose à ajouter. Merci le Portugal. Merci le Qatar”, conclut Cristiano Ronaldo.