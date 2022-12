Coupe du monde : la statistique défensive qui permet au Maroc de croire plus que jamais à un sacre final

Le Maroc est le Rocky Balboa de ce tournoi.

“J’avais dit aux gars avant le match qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique, a expliqué le sélectionneur marocain, Walid Regragui, samedi soir. Quand vous regardez Rocky Balboa, vous voulez le soutenir, car c’est celui qui perd, c’est normal. Dans ce tournoi, nous sommes Rocky.”

Peu d’occasions concédées

Si l’attaquant de Séville a été déterminant, c’est surtout la nouvelle partition défensive du Maroc qui a impressionné. On pouvait penser le Portugal mieux équipé que l’Espagne pour percer le coffre-fort maghrébin, mais il n’en a rien été. Malgré une écrasante possession du ballon (73 % vs 23 %), l’équipe de Santos ne s’est créé que quatre occasions de but, par Bruno Fernandes (64e), Joao Felix (82e) et Ronaldo (93e). Et le gardien de Séville a pu compter sur la réussite, lorsqu’une superbe reprise de Bruno Fernandes, encore, s’est écrasée sur sa latte (45e).

Yassine Bounou, dit "Bono", qui sort ici un arrêt impérial sur une frappe de Joao Felix, est un des points forts défensifs de cette équipe. ©AFP or licensors

Comme contre l’Espagne (trois grosses occasions adverses), il n’y a que rarement eu péril en la demeure. “Attention, ce n’est pas un miracle, soulignait Walid Regragui en sortant du match. On n’a pris aucun but contre la Croatie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Ce n’est pas un miracle, c’est du travail.”

Pas le moindre but marqué… par un adversaire

Comme l'Italie en 2006, le Maroc n'a encaissé qu'une fois, ici aussi un but contre son camp. La Squadra était ensuite devenue championne du monde.

Ce n’est effectivement plus une surprise de voir Romain Saïss et les siens repousser les vagues adverses de la sorte. Cette équipe n’a encaissé qu’un but depuis le début du tournoi, meilleur total des demi-finalistes. Et c’est même un de ses défenseurs, Nayef Aguerd, qui l’a mis dans ses propres filets, contre le Canada. Une performance qui n’était plus arrivée à une équipe du dernier carré depuis l’Italie en 2006… qui avait aussi marqué contre son camp cet unique goal encaissé en cinq matchs. Les superstitieux n’auront pas manqué de remarquer que la Squadra avait été championne du monde cette année-là. Au-delà du clin d’œil, le demi-finaliste le plus imperméable a remporté le tournoi six fois sur sept depuis 1994. “Le Maroc ne faisait peut-être pas partie des équipes qu’on attendait là, mais c’est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matchs. On va les prendre avec beaucoup de sérieux, ils le méritent”, a déjà prévenu Didier Deschamps.

Une culture de la défense

L'ex-Brugeois Sofyan Amrabat abat un énorme travail devant sa défense. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Le plan de jeu marocain est clair, ce qui ne veut pas dire facile à exécuter : abandonner le ballon à l’adversaire, l’empêcher de frapper et défendre sans relâche, grâce à un duo Amrabat-Ounahi qui épaule très bien sa défense. Et s’il faut faire la faute, tant pis : le Maroc est la sixième équipe du tournoi la plus sifflée (14,8 fautes par match, plus grosse moyenne des demi-finalistes), mais est assez intelligent pour rester dans les limites et n’a reçu que quatre cartons jaunes, bien loin de l’Argentine (14). Seul Walid Cheddira, monté à la place d’Amallah, a perdu les pédales en étant exclu à la 93e samedi. “Nous avons causé de gros problèmes à de grandes équipes qui n’ont pas trouvé l’antidote jusqu’ici. Cela démontre qu’on n’est pas juste chanceux, qu’on a bien fait notre boulot, souligne Walid Regragui. Tout le monde travaille dans mon équipe. Par exemple, Hakim (Zyiech) et Boufal ont couru plus que jamais ce samedi, mais ils le font naturellement, ils le font pour le pays. On joue avec le cœur. On est en train de devenir la meilleure équipe de ce tournoi. Si vous avez de l’espoir et que vous travaillez dur, vous pourrez accomplir n’importe quoi.”

Des corps qui souffrent

Hakim Ziyech aussi a fini le match avec un impressionnant bandage sur la cuisse droite. ©AFP or licensors

Reste un point crucial : déjà privé de deux défenseurs titulaires au coup d’envoi, Mazraoui (Bayern) et Aguerd (West Ham), le Maroc a vu son capitaine et leader défensif, Saïss sortir sur civière. “Nous avons perdu deux joueurs ce matin : Mazraoui et Aguerd, qui sont très importants, mais je suis fier des remplaçants, Yahya Attiyat et Jawad El Yamiq, poursuit le sélectionneur de 47 ans, né en région parisienne. Je ne sais pas qui je récupérerai pour mercredi. J’espère au moins Mazraoui, qui était malade et est très important dans notre système. Si on est à 100 %, il sera très, très compliqué de nous battre.” Mais les Lions de l’Atlas ne finiront-ils pas par payer tous ces efforts ?