Dans le camp marocain, on aura non seulement très bien défendu, mais aussi su profiter d’une sortie manquée de Diogo Costa pour faire mouche via Youssef En-Nesri. Celui qui n’avait marqué que deux buts avec Séville cette saison, en a marqué autant dans ce Mondial. Les Marocains, qui savent subir, n’auront

La meilleure attaque en panne

Si le Portugal a eu largement la possession du ballon (73 %), il a en réalité eu du mal à l’amener en zone de vérité et à mettre en difficulté Bono. Gonçalo Ramos et les siens ont dû attendre la 83e minute pour cadrer leur deuxième tir, une fusée de Vitinha que le gardien de Séville a superbement déviée. Alors qu’elle avait marqué à chaque rencontre et claqué six buts en huitième contre la Suisse, la meilleure attaque (12 buts) n’a pas trouvé la faille, cette fois.

Les premiers Africains en demi-finale

Quatrième équipe africaine qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010), le Maroc est la première à réussir à se hisser dans le dernier carré. Le continent africain passe enfin ce plafond de verre qu’il ne parvenait pas à franchir et rejoint l’Asie qui avait, elle, vu son premier et seul représentant (Corée du Sud) rejoindre le dernier carré du Mondial 2002… qui avait lieu en Asie.

Une défense marocaine diminuée

Le défenseur Romain Saiss obligé de sortir sur civière. ©AFP or licensors

Les corps marocains ont souffert, ces derniers jours. Au coup d’envoi, deux des quatre défenseurs titulaires étaient absents, blessés : Noussair Mazraoui (Bayern Munich) et Nayef Aguerd (West Ham). Le capitaine Romain Saiss (Besikstas), était lui, incertain pour un problème à la cuisse gauche. Celle-ci a d’ailleurs été spectaculairement bandée à même la pelouse avant la rencontre. Il aura tenu une petite heure, avant de devoir sortir sur civière, la blessure devenant trop forte. Ziyech a également vu sa cuisse droite être bandée en cours de match. Qui sera retapé pour la demi-finale, mercredi? Ce sera la grande question des prochaines heures.

Encore un record pour Ronaldo

En montant au jeu à la 52e minute, Cristiano Ronaldo a rejoint Bader Al-Mutawa à la première place absolue du nombre de matchs internationaux disputés par un joueur, tous continents et toutes époques confondus : 196 sélections. CR7, qui entamait ici sa cinquième Coupe du monde – un autre record partagé – a joué sa 22e rencontre en Coupe du monde ce samedi. Le Koweitien de 37 ans est toujours actif et pourrait augmenter ce total. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or, qui a terminé cette rencontre en larmes, va-t-il continuer en sélection, lui ?

Cristiano Ronaldo sort le regard vide, avant de verser des larmes. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Arbitre : Facundo Tello (Arg)

Avertissements : Dari, Vitinha.

Exclusion : 93e Cheddira (2 cj)

Le but : 42e En-Nesyri (1-0, assist : Attiyat Allah).

MAROC : Bono ; Hakimi, El Yamiq, Saiss (57e Dari), Attiyat Allah ; Ounahi, Amrabat, Amallah (64e Cheddira) ; Ziyech (82e Aboukhlal), En-Nesyri (64e Benoun), Boufal (82e Jabrane).

PORTUGAL : Diogo Costa ; Dalot (79e Horta), Pepe (51e Pepe), Ruben Dias, Guerrero (51e Cancelo) ; Bernardo Silva, Neves, Otavio (69e Vitinha) ; Fernandez, Ramos (69e Leao), Felix.