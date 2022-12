Le gardien marocain s’est transformé en cauchemar de Joao Felix. Après un arrêt en début de match sur une tête, il s’est détendu sur une frappe enroulée. Il fait également l’arrêt qu’il faut devant Ronaldo en fin de match.

Les Portugais sous la loupe

Costa 2

Une rencontre catastrophique. Il se troue totalement sur le but en loupant sa sortie. Il aurait mérité d’encaisser un deuxième but sur le coup franc de Ziyech. C’était le point faible de son équipe.

Dalot 5

Plus présent offensivement que Guerreiro mais il a souvent manqué de précision dans ses centres.

Pepe 5

Il s’est fait peur sur une occasion mais a été correct le reste du match. N’a pas eu énormément de travail. Sa tête à la dernière seconde devait être mieux calibrée.

Dias 4

On se demande encore pourquoi il ne va pas au duel sur le but. Il fait un match propre pour le reste mais c’est impardonnable quand on a un tel talent.

Guerreiro 4

Il a donné un centre assez correct sur Felix mais a surtout eu du mal face au duo Hakimi-Ziyech, le flanc fort du Maroc.

Silva 4

Un match très difficile pour lui. On l’a très peu vu alors que c’était un match dans lequel il devait faire parler son jeu entre les lignes. Son replacement plus bas n’a pas eu l’effet escompté.

Neves 3

Il a perdu la bataille du milieu de terrain avec Amrabat. N’a pas gagné le moindre duel jusqu’à sa sortie du terrain. Il a également perdu trop de ballons.

Otavio 6

Un bon ballon vers Ramos à la 58e mais avant cela, on n’a rien vu de sa part offensivement. Il a, par contre, fait un gros boulot défensif.

Fernandes 7

L’un des seuls Portugais au niveau pour ce quart de finale. Il aurait pu marquer l’un des plus beaux buts du tournoi si la transversale n’avait pas stoppé sa volée. Il a fait beaucoup de bien à la construction. Il est encore passé très près de marquer après la pause.

Felix 6,5

Il est passé tout près d’ouvrir la marque en début de match mais n’est pas parvenu à être concret. Il s’est doucement éteint au fil du match. À l’exception d’une frappe magistrale stoppée par Bono à dix minutes du terme.

Ramos 4

Beaucoup plus discret qu’au tour précédent. Il ne s’est pas créé d’occasion et n’a jamais pu perturber la défense marocaine.

Cancelo 5

Il devait amener beaucoup plus de frivolité sur le flanc. Sans jamais y parvenir.

Ronaldo 5

Il est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du football (196) mais n’a pas réussi à faire la différence en sortie de banc. C’était peut-être sa dernière chance de briller sur la plus grande scène mondiale.

Leao 6

Il a apporté un surplus de vivacité et de technique. Il donne, par exemple, un centre clé vers Pepe en fin de match.

Vitinha 5

La sortie d’Otavio n’a pas servi à grand-chose vu le faible apport de Vitinha.

Deux autres Marocains sous la loupe

En Nesyri 7

Quel jusqu’au-boutisme sur le but ! Sa détente est phénoménale. Même Ronaldo a validé depuis le banc. Pour le reste, il a été assez discret et a travaillé.

Ziyech 7

Son match référence en Coupe du monde. Il a été un poison sur son flanc et a beaucoup apporté via ses coups de pied arrêtés. Son duo avec Hakimi fonctionne de mieux en mieux.