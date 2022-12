La réaction de Mbappé au penalty raté de Kane, Pickford le réconforte en fin de match (photos)

C'est sûrement le fait le plus marquant de la rencontre entre l'Angleterre et la France remportée par les champions en titre. Harry Kane a raté son deuxième penalty de la journée en l'envoyant dans la tribune. Dépassés 2-1, l'histoire anglaise s'arrête là. Mbappé n'a pas gâché sa joie lors du manqué de l'attaquant de Tottenham. Celui-ci s'effondrait au coup de sifflet final et son gardien, Pickford, empêchait les caméras de le filmer.