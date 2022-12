C’est la première fois que la France et l’Angleterre se croisaient en phase à élimination directe d’un tournoi majeur. Et quelle confrontaiton ! Avec un niveau de jeu exceptionnel affiché de part et d'autre. Mais l’histoire et les habitudes des deux nations n’ont pas été bouleversées, malgré tous les efforts anglais.

Après avoir ouvert le score, la France restait sur 11 victoires en Coupe du Monde. Voilà donc la douzième. Les Bleus ont même désormais remporté 25 de leurs 26 matchs de Mondial après avoir mené à la mi-temps. Le dernier échec remontait à la finale du Mondial 2006 contre l’Italie (1-1, 3-5 après les TAB). De son côté, l’Angleterre n’a jamais gagné un match de Coupe du monde dans lequel elle perdait à la mi-temps (2 matchs nuls, 7 défaites).

Tchouaméni à 108 km/h

Une petite désorganisation pour une punition immédiate. C’est sur la première montée de Kyle Walker, qui a poussé ses partenaires à couvrir son couloir, que l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni est tombée (17e). La sanction n’a pas été immédiate, mais c’est au bout de la contre-attaque lancée par Kylian Mbappé et après que plusieurs Anglais aient dû compenser les trous, que le milieu du Real Madrid a armé une frappe flashée à 108 km/h.

Le début du duel Lloris-Kane

Trois grosses occasions en l’espace de six minutes. Après le but français, Harry Kane a voulu prendre les choses en main. Le capitaine anglais s’est toutefois heurté à son coéquipier de Tottenham Hugo Lloris, alors qu’une faute (non-sifflée) de Dayot Upamecano était à quelques centimètres (hors du grand rectangle) d’amener un penalty.

Lloris recordman et décisif…

Quelques jours après que le record de buts en équipe de France de Thierry Henry ait été battu par Olivier Giroud, c’est un autre Bleu de la génération 1998 qui a été doublé par l’un des champions du monde 2018. La marque des 142 sélections de Lilian Thuram est en effet désormais devancée par celle du capitaine Hugo Lloris qui a célébré ce samedi soir sa 143e apparition sous le maillot français.

Le portier des Bleus avait ainsi décidé de revêtir ses habits de gala, qui cachaient en-dessous une tenue de super-héros. En plus de ses interventions sur Kane en première période, Hugo Lloris a dû s’employer avec une superbe parade sur un puissant envoi de Jude Bellingham (47e).

…Kane aussi

Mais le gardien français a ensuite dû s’incliner quelques minutes plus tard… devant Harry Kane. C’est après un penalty obtenu par Bukayo Saka que l’attaquant des Spurs a remis l’Angleterre dans la partie (54e : 1-1) en égalant par la même occasion le record de buts en sélection (53) détenu par Wayne Rooney. Le capitaine anglais est aussi devenu le premier joueur de l’histoire à marquer quatre buts sur penalty en Coupe du monde. C’était avant la déception du deuxième penalty manqué (84e) qui lui aurait permis de battre Rooney, et surtout d’égaliser.

Giroud fait craquer Pickford pour imiter Kane

En parlant de recordman… Voilà Olivier Giroud, pour venir jouer les pompiers de service. Alors que l’Angleterre poussait et passait même près du 2-1 via Saka, l’attaquant du Milan AC a mis Jordan Pickford à l’épreuve avec une reprise à bout portant (77e), juste avant de placer sa tête pour le battre (78e : 1-2). La France était à nouveau devant grâce au désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53, comme Kane) qui en a profité pour accentuer son record devant Thierry Henry (51 buts).

Une première pour la France

La suite ? L’Angleterre a encore tout tenté, mais les Bleus n’ont pas craqué. Ils remercieront au passage le penalty raté de Kane qui permet à la France de devenir la première équipe à remporter un match de Coupe du Monde malgré deux penalties concédés.