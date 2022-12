Un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo prend sa défense: « Tout le monde devrait lui montrer plus de respect »

"Il a bientôt 38 ans – alors quelle est la surprise qu’il ne marque plus 50 buts par saison ? Chaque fan de football devrait être heureux de l’avoir vu jouer un football de classe mondiale pendant 20 ans – je ne pense pas que quelqu’un de la nouvelle génération puisse à nouveau correspondre à ses chiffres. Il restera à jamais dans sa propre catégorie. Tout le monde devrait montrer plus de respect à l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport", a conclu Ozil.

Ronaldo était toujours joueur de Manchester United quand il a mis le cap sur le Qatar. Mais le club anglais a rompu son contrat après une interview accordée par la star portugaise dans laquelle il a critiqué avec véhémence la direction des Red Devils et son entraîneur. Ces derniers mois, Ronaldo a été lourdement critiqué en raison d’une baisse de forme et de son comportement en dehors du terrain. En huitièmes de finale contre la Suisse, le sélectionneur lui a préféré Gonçalo Ramos, qui a marqué trois buts. Il est donc possible que le quintuple Ballon d’or soit également sur le banc contre le Maroc samedi bien qu’Özil continue de le soutenir sans condition.