Perica sait que la Croatie va mettre le pied face à la Selecao: “On ne vient pas pour admirer le Brésil”

La semaine dernière, c’est de sa chambre d’hôtel à Marbella que Stipe Perica, l’attaquant croate du Standard, a suivi la qualification des siens pour les huitièmes de finale face aux Diables rouges. “Je ne voulais pas provoquer mes équipiers, c’est pour ça que je me suis isolé. Ce 0-0 nous a fait du bien et on doit reconnaître qu’on a eu de la chance. Mais comme je dis toujours, la chance sourit aux audacieux et on méritait de passer”, sourit celui qui s’est longtemps entretenu avec son compatriote, Igor Tudor dont l’équipe, Marseille, est également en stage à Marbella.