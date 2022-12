Il a littéralement tout sorti… jusqu’à la 105e minute. Les Brésiliens l’ont régulièrement alerté mais il n’a pas sourcillé. Sur sa lancée de sa séance de tirs au but, il semblait infranchissable. Il a fallu un coup de génie de Neymar pour le tromper. Le gardien croate a ensuite remis les points sur les “i”. En sortant le premier tir au but, il a semé le doute dans les esprits brésiliens.

Le show de Livakovic, le record et la frustration de Neymar : ce qu'il faut retenir de Croatie-Brésil

Alisson 4

Il n’a pas touché le moindre ballon avec ses gants mais est resté impuissant sur le seul tiré cadré des Croates et sur leurs tirs au but.

Militao 5

Trop discret et parfois brouillon en début de match, il a beaucoup plus osé au retour des vestiaires. Il était à la base d’une énorme occasion brésilienne en début de deuxième mi-temps. Il a mis quelques beaux dédoublements et est venu apporter de la présence dans le rectangle.

Thiago Silva 6

Un match de patron derrière. Même si les Croates n’étaient pas les plus dangereux, il n’a presque jamais laissé passer son opposant. Imposant dans les duels.

Marquinhos 5

Comme Silva, il n’a pas laissé de place aux Croates. Propre dans tout ce qu’il a fait… sauf sur sa déviation malheureuse sur le but croate. Il se loupe en croisant trop son tir au but.

Danilo 5

Tite lui a demandé de se poster dans le milieu de terrain pour venir créer le surnombre face au trio croate. Cela n’a pas spécialement fonctionné et il est davantage resté à son poste par la suite vu les problèmes que lui a causé Juranovic. On a moins vu le latéral droit croate grâce à cela.

Casemiro 5

Il a parfois loupé des choses simples mais a su tenir la baraque lors des projections adverses. Comme toujours, il n’a pas été avare en efforts. Le manque de créativité du Brésil ne peut pas lui être imputé. Il a tenté d’apporter offensivement en deuxième partie de match. Émoussé, il est mal positionné sur le but.

Paqueta 5

Il rate une énorme occasion face à Livakovic qui aurait dû filer au fond. Sa frappe à la 80e était trop tendre. Il avait du mal à trouver sa place et est trop longtemps resté en couverture de Neymar au lieu de proposer des solutions. Rien à dire, par contre, sur son assist pour Neymar. Il résulte d’un repositionnement plus haut sur le terrain.

Rafinha 4

Trop discret pour faire la différence. Le danger n’est jamais venu de son pied gauche vu la tendance qu’avait Neymar à combiner avec Vinicius

Richarlison 5

À la finition, il a été totalement invisible et a dû beaucoup jouer en décrochage. Il a, par contre, mis deux fois Neymar sur orbite avec des passes en profondeur dans le rectangle. Sans les arrêts du portier croate, il aurait été crédité d’un assist.

Vinicius 4

Il n’a pas réussi à franchir l’obstacle Juranovic. Il a d’ailleurs souvent dû passer par des essais à distance. Un beau relais avec Rafinha à noter.

Neymar 7

Il a tenté de passer par le moindre trou laissé par la défense croate. Il a littéralement tout tenté pour finalement trouver la solution après 105 minutes. Sur une phase géniale dont il est l’instigateur. Et quelle conclusion malgré l’angle fermé. C’est dans des matchs aussi compliqué qu’on comprend son importance pour la Seleçao.

Antony 6

Plus joueur et technique que Rafinha, il a davantage perturbé la défense croate. Il a parfois forcé mais a au moins osé jouer vers l’avant. Les défenseurs croates ont dû le mettre au sol pour l’arrêter.

Rodrygo 5

Il a amené de nouvelles idées. Très intelligent au moment de glisser vers Paqueta à la 80e et sur de nombreuses autres actions. Il est impliqué dans le but brésilien. Son tir au but est très mal donné

Pedro 4

Une belle tentative acrobatique mais mal touchée. Une montée au jeu globalement discrète.

Deux autres Croates sous la loupe

Juranovic 7

Il a joué une incroyable première mi-temps. Il défendait très bien sur Vinicius et profitait des espaces laissés par Militao. Il n’a pas compté ses efforts. Le repositionnement du Brésilien et la montée de Rodrygo l’ont forcé à plus de discrétion.

Petkovic 7

Sa montée au jeu après 72 minutes a été discrète jusqu’à son but en fin de match. Il a eu de la chance, vu la trajectoire déviée, mais a fait un énorme effort pour suivre le contre de ses équipiers.

