Qui d’autre que Messi pour percer le trou salvateur dans un match fermé ? Il illumine un début de match terne de sa deuxième passe décisive du tournoi. Il n’a touché “que” 20 ballons en première mi-temps, mais il a réussi à en faire quelque chose d’intéressant à chaque fois (2 tirs, 1 passe décisive). Auteur d’un très beau coup franc en seconde (62e) et d’un penalty parfaitement tiré. Il n’avait plus beaucoup d’énergie sur la fin, mais a parfaitement géré son tir au but. Il disputera en demi-finale son 25e match de Coupe du monde, égalant le record de Matthaüs.

L'Argentine se fait peur mais passe aux tirs au but

Les Argentins :

E. Martinez 6

Il n'a quasiment rien eu à faire pendant 80 minutes, tant sa défense maîtrisait. Il ne peut que constater les dégâts sur les deux buts néerlandais. Mais décisif aux tirs au but.

Molina 7

Le latéral de l’Atletico n’avait jamais marqué en sélection. Il a pourtant fait preuve de la résistance et de la justesse d’un vrai “9” pour transformer l’offrande de Messi en but. Match sérieux avec beaucoup d’activité sur son côté, pour le reste.

Romero 6,5

Que de duels gagnés, de ballons interceptés pour le défenseur de Tottenham, qui a mis Depay dans sa poche. Seul bémol : un carton bêtement pris pour une faute de main trente secondes après un très beau sauvetage de la tête.

Otamendi 8

Le défenseur de Benfica a commencé son 98e match international par un gros tampon sur Depay et l’a fini par un sauvetage de la tête devant de Jong. Il n’a pas loupé une seule intervention. Impressionnant.

Li. Martinez 6

Comme pressenti, il a été relancé par Scaloni pour aider la défense à contrôler la vitesse néerlandaise, ce qui a été un succès à ce niveau. Mais il est battu de la tête par Weghorst sur le but oranje.

Acuna 5,5

Son apport offensif a été limité, mais il a su être décisif en provoquant le penalty de van Dijk (71e). Il s’est concentré sur son travail défensif, débordant peu et loupant même ses rares centres. Jauni pour une semelle sur le tendon de Dumfries, il sera suspendu en demi-finale.

De Paul 6

Incertain pour un souci d’ischios, le médian de l’Atletico a beaucoup touché le cuir, s’est occupé de De Jong quand il le fallait, le tout en ne commettant qu’une faute. Il est mal servi par Mac Allister alors que son appel était parfait (59e).

Fernandez 6

Grosse activité dans ce rôle de contrôleur du milieu de terrain, il confirme qu’il mérite sa place dans le onze de l’Albiceleste.

Mac Allister 5,5

Peu présent dans la construction, il a beaucoup couru pour les autres, coupé les lignes de passes néerlandaises. Il galvaude une occasion de 0-2 en or en ajustant mal sa passe pour De Paul.

Alvarez 5

Assez discret cette fois, il n’a pas su sortir de geste clé ni même de provoquer d’étincelle dans la défense néerlandaise.

Paredes 4

Monté pour Rodrigo de Paul et, surtout, pour mettre des coups et commettre de fautes. Il aurait pu être exclu sur la même action pour une double jaune, après avoir envoyé le ballon en plein sur le banc néerlandais.

Scaloni 6

Son choix de passer en 3-5-2 aura été le bon pendant 80 minutes, mais la montée de Weghorst et la pression finale lui auront fait mal. Ses changements n'ont pas apporté de plus, par contre.

4 Néerlandais sous la loupe

Aké, le défenseur de Manchester city a sorti une belle prestation. ©AFP or licensors

Aké 7

Il a été le meilleur défenseur néerlandais, ne laissant pas grand-chose aux avants argentins, réalisant interceptions, tacles, et remportant presque tous ses duels. Si les Oranje n’ont pas sombré à 0-2, ils le doivent aussi au joueur de City.

De Jong 6

Qu’il en a touché, des ballons (101), le régulateur du jeu oranje, pour n’en perdre que très peu (9). Bien sûr, il a eu du mal à initier des occasions, la faute au traitement de faveur des Argentins qui ne l’ont jamais laissé tranquille. Mais il n’a jamais perdu le fil.

Memphis 3

Un match très compliqué pour le joueur du Barça, qui a perdu 18 ballons et, surtout, n’a su déclencher aucun tir. Romero et les autres défenseurs argentins l’ont réduit au silence. Logiquement remplacé par Weghorst. Il n’a marqué qu’un but sur ce Mondial, ce qui est trop peu.

Weghorst 7

Monté au jeu pour faire valoir ses 197 centimètres, il n'a pas juste marqué de la tête, il a aussi été très juste sur le coup franc du 2-2 subtilement joué par Koopmeiners pour signer un doublé à qui lui seul devait croire.

Van Gaal 6

Il a perdu la bataille tactique face à Scaloni pendant la majeure partie de la rencontre, mais a eu le mérite de faire des changements rapidement et de voir juste dans ceux-ci.