Hey Jude Bellingham, à la découverte du phénomène anglais de la Coupe du monde

De qui Pedri, Phil Foden et Jermaine Jenas peuvent-ils bien parler ? De Jude Bellingham évidemment (19 ans). Les déclarations (d’amour) des trois hommes sont tout sauf isolées : depuis le début du tournoi, le monde du football s’est emmouraché du milieu de Dortmund, nouveau chouchou anglais.

Les Anglais sous la loupe : Bellingham éblouissant, Foden en trois éclairs

Dans la foulée d’Owen et Messi

La Coupe du monde ne fait que renforcer son statut de prodige. L’observatoire du football a d’ailleurs fait de lui le joueur au plus fort potentiel né en 2003.

À 19 ans, mais avec déjà 21 sélections, il se pose en incontournable de la sélection anglaise. Le natif de Stourbridge dans la grande banlieue de Birmingham a d’ailleurs ouvert le compteur de son équipe d’une tête face à l’Iran, le propulsant à la deuxième place des plus jeunes buteurs British en Coupe du monde derrière Michael Owen.

Mais c’est peut-être contre le Sénégal que la planète foot a pu se rendre compte de l’étendue de sa panoplie de jeu. Bellingham ne met pas de petits ponts ou de roulettes, il excelle dans les gestes simples, approchant d’une certaine perfection.

Il a semblé sur une autre planète au moment de lancer Foden sur le but de Kane. Intouchable, injouable. Il est d’ailleurs le premier joueur de moins de 20 ans à marquer un but et donner un assist en Coupe du monde depuis un certain Lionel Messi en 2006.

”À 16 ans, il avait la mentalité d’un joueur de 28 ans.”

Le mot précocité revient beaucoup quand les statistiques s’en mêlent. Mais maturité lui colle largement mieux à la peau.

"Il me fait un peu penser à Youri Tielemans."

”Son niveau actuel ne me surprend pas, nous explique Maxime Colin, ancien latéral droit d’Anderlecht et équipier de Bellingham à Birmingham lors de la saison 2019-2020. Il possède vraiment une mentalité incroyable. À 16 ans, déjà, il dégageait une incroyable maturité dans son jeu. C’est un garçon avec la tête sur les épaules et là-dessus, il me fait penser à Youri (Tielemans, un des meilleurs amis de Colin à Anderlecht) parce qu’il est très mature malgré son âge. Cette envie de s’améliorer constamment se traduit par sa volonté d’être le meilleur aux entraînements sans jamais avoir le moindre mot de travers. À 16 ans, il avait la mentalité d’un gars de 28.”

Un discours qui retentit dans de nombreuses bouches et qui lui a permis d’intégrer l’équipe première de Birmingham (qui évolue en Championship) dès ses 15 ans. Southgate parle de lui comme “un joueur mature dans la manière dont il s’entraîne et s’exprime”. Pas étonnant qu’il ait déjà porté le brassard à Dortmund. “Il est le plus vieux joueur de 19 ans que j’ai croisé”, a déclaré Edin Terzic, son coach en Allemagne.

Comparé à Scholes ou Gerrard

Il peut dire merci papa et merci maman. Son éducation fait partie de l’explication de son développement. Il a rallié l’académie de Birmingham à tout juste 8 ans. Un choix de facilité vu sa proximité géographique du domicile famillial et du centre de formation des Blues.

Il ne laisse personne indifférent. Et plus particulière Manchester United. Les scouts de Red Devils ont suivi Bellingham à différents moments de sa carrière. Au total, ils ont rendu 46 rapports de match à son sujet. Tamponné en rouge sur son dossier, on pouvait lire la mention 'joueur à ne pas louper'. On lui prêtait le potentiel d’un Steven Gerrard ou d’un Paul Scholes.

Liverpool est également sur le coup. Il n’a pas 10 ans lorsque les Reds proposent à sa famille de déménager en bord de Mersey. Trop loin pour les Bellingham, bien installés dans les Midlands et pas du genre à presser le gamin.

Bellingham a percé à Birmingham. ©BELGAIMAGE

Son numéro 22 a été retiré

La suite est digne d’un conte de fées. Chaque année, des formations comme Manchester City ou Chelsea toquent à sa porte alors qu’il poursuit son trajet en mode TGV dans son club. En brûlant les feux rouges.

Après avoir intégré le noyau A en décembre 2018, il devient le plus jeune joueur du club aligné en match officiel à 16 ans et 38 jours à l’été 2019. Il est lancé et participe à 41 matchs pour sa première et unique saison pro à Birmingham.

Sa signature à Dortmund contre un chèque de 30 millions (bonus compris) relève aussi d’une réflexion plus globale. Il a vu en son équipe actuelle l’étape idéale avant de rallier les sommets du football européen.

Il ne s’attendait toutefois pas à ce que son ancien club retire définitivement son numéro 22. “Tout le monde est d’accord qu’ils ont poussé le bouchon un peu trop loin”, lit-on sur The Athletic. Le coup de com' prête à sourire, mais va jusqu’à gêner le joueur. “Si je suis honnête, je ne le mérite pas”, a-t-il avoué au Times.

Il traumatisme ses adversaires en Bundesliga. ©AFP or licensors

Parfait pour le jeu de Klopp

Ce 22 a une symbolique forte et résume le joueur. L’anecdote à ce sujet reste savoureuse : Mike Dodds, son formateur en classes d’âge, lui a un jour dit qu’il était “un numéro 22”. Devant le regard étonné du gamin, il précise : “Tu peux jouer numéro 10, 8 et 4.”

Technique, volume de jeu et précocité: Jude Bellingham, le nouveau phénomène

La vérité se rapproche plus du 24, car il perdrait son temps en défense alors qu’il peut s’éclater aux trois postes de l’entrejeu sans réelle différence d’efficacité. Il sait défendre, construire ou donner la dernière passe. À son coach de disposer.

Le terme le plus simple pour le décrire est certainement 'box-to-box'. Aussi doué pour faire le jeu que pour transpirer sans le ballon. On dit même que c’est ce second aspect qui plaît particulièrement à Jürgen Klopp.

Un départ estimé à 150 millions

Le coach de Liverpool rêve de faire signer Bellingham et son gros moteur cet été. La logique voudrait que Bellingham porte le maillot des Reds à l’été. Il n’a jamais caché son admiration pour Steven Gerrard ni son amitié avec Jordan Henderson.

Bellingham et Henderson sont très amis. ©AFP or licensors

La bataille n’est toutefois pas gagnée. Le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Chelsea sont également sur la balle. On parle d’une indemnité de formation proche de 150 millions d’euros. Ce qui ferait de lui le joueur anglais le plus cher de l’histoire.