Cristiano Ronaldo devra s’habituer à son nouveau rôle à la Coupe du monde 2022 : “J’espère qu’il ne jouera pas”

Avec un seul but encaissé en quatre matchs et une pugnacité hors-norme montrée notamment face à la Belgique puis l’Espagne, le Maroc réserve aux Portugais une résistance probablement bien plus forte que celle proposée par les Suisses au tour précédent. Il n’y a donc pas lieu de modifier le onze de départ du Portugal, si l’on suit la logique de Fernando Santos.

”La meilleure performance du Portugal en Coupe du monde a été contre la Suisse et sans Ronaldo”, a commenté sur Sky Bet son ancien partenaire de Manchester United Gary Neville. “L’équipe semblait beaucoup plus mobile. João Félix et Bruno Fernandes se sont démarqués. Cela m’a rappelé United cette saison, ils jouaient mieux sans lui dans le onze.”

”Ils peuvent jouer avec de nombreux onze différents. Je ne sais pas si Ronaldo jouera, mais j’espère que ce ne sera pas le cas, car c’est l’un des meilleurs de tous les temps”, a de son côté réagi Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, histoire d’un peu taquiner son homologue portugais qui a créé la stupeur en osant laisser CR7 sur le banc mardi.

”J’ai eu une conversation dans mon bureau, au cours de laquelle je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui pour ce match”, a dévoilé Santos, interpellé de toutes parts sur le sujet ce vendredi en conférence de presse. “Il joue généralement dans le onze de départ donc il est normal qu’il n’ait pas été très satisfait. Mais c’était une conversation parfaitement normale et détendue.”

Contrairement à certaines rumeurs, le quintuple Ballon d’or n’a d’ailleurs jamais menacé de quitter la Seleção. “À aucun moment, il ne m’a dit qu’il voulait quitter l’équipe nationale. Je pense qu’il est temps d’arrêter avec ça, c’est un peu à la mode de pointer du doigt Cristiano. Il a d’ailleurs montré l’exemple pendant le match. C’est lui qui a crié depuis le banc, qui a sauté sur tous les buts. Je l’ai aussi vu applaudir avec João Mário. Alors laissez Ronaldo tranquille.”

À bientôt 38 ans (le 5 février), Ronaldo est assurément lui-même conscient que son niveau n’est plus le même qu’avant. En tant que capitaine, légende vivante de sa sélection et modèle, il pourrait ainsi accepter de s’effacer davantage au profit des jeunes. Même si l’on sait que son ego le digérera difficilement. “Qui sait, peut-être entrera-t-il une demi-heure avant la fin et marquera le but de la victoire. Et soudain, tout basculera à nouveau”, a résumé sur Talk Sport René Meulensteen, son entraîneur adjoint lors du premier passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United.