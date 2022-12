Pays-Bas – Argentine : le jour où la planète foot a crié “Dennis Bergkamp”

À la 90e minute d’un match épique voyant s’affronter deux superbes équipes, le temps s’est figé l’espace de 2,5 secondes et trois touches de balle. Pour laisser place à l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde.

Pour surprendre le Brésil, la Croatie va s’inspirer du Stade de France

Sur une transversale géniale de Frank de Boer, Dennis Bergkamp réalise un contrôle impossible suivi d’un crochet et d’une frappe de l’extérieur du pied. Elle s’est logée en plein dans la lucarne. Roberto Ayala, défenseur désabusé, et Carlos Roa, gardien cloué au sol, n’ont que leurs yeux pour admirer… et pleurer.

La chair de poule

“Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkaaaaamp, oooooooooow !” Jack van Gelder hurle dix fois le nom complet de l’attaquant et termine dans un soupir. Le commentateur de la radio publique néerlandaise NPO Radio Een (et non de la télévision contrairement à ce que beaucoup pensent), devenu légendaire mondialement pour 30 secondes de cris, ne trouve pas d’autres mots.

Dans son commentaire légendaire, Jack van Gelder hurle dix fois "Dennis Bergkamp".

“J’avais le sentiment qu’il y avait la place pour aller en demi-finale et j’ai laissé parler mon émotion”, se souvient van Gelder dans les médias néerlandais. Assis à ses côtés sur un plateau de télé, Frank de Boer sourit : “Chaque fois que je revois les images avec ce commentaire. J’en ai la chair de poule.”

Van Gelder est devenu une célébrité aux Pays-Bas grâce à ce commentaire. Il s’est même lancé dans la chanson avec une 2e place dans les charts bataves avec sa réinterprétation de l’hymne national. “On m’a souvent demandé si je pouvais refaire ce commentaire, raconte-t-il à Panorama. C’est impossible. Je ne suis pas acteur. J’étais dans l’émotion du moment et je suis sorti de ma boîte vu le scénario inattendu.”

L'émotion était énorme.

Ce but est le symbole d’une génération néerlandaise hors-norme qui vivait sa dernière Coupe du monde vu l’échec en qualifications pour 2002. Quels noms, outre les deux déjà cités, résument le talent de cette équipe : Van der Sar, Stam, Seedorf, Cocu, Davids, Kluivert ou encore Overmars.

"Je sais que si le ballon atteint Bergkamp, la chance est grande qu'il marque."

Patron de ceux qui ont terminé cette édition à la quatrième place, éliminés par le Brésil puis battus en petite finale par la Croatie de Suker, Frank de Boer résume en une phrase la confiance qui régnait dans le vestiaire de Guus Hiddink. “Je dois être honnête, se souvient-il. Au moment de donner ce long ballon, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. La seule certitude que j’avais était que si ma passe atteignait Dennis Bergkamp, la chance était grande qu’il puisse le contrôler et le mettre dans le fond des filets.”

Le résumé du match de 1998

Le roi du contrôle spectaculaire

Iceman était aussi réputé pour sa peur de l’avion (qui lui a valu le surnom de Hollandais non-volant) que pour ses qualités techniques. Dennis Bergkamp, c’est l’art de rendre le difficile facile. “J’ai toujours eu pour objectif d’être impactant tout en apportant une touche différente. J’aime le beau football, le beau dribble, le beau geste. Mais toujours avec une utilité. Cela a toujours été ma force”, dit-il. Un débriefing de sa carrière.

Ce but de 1998 est un moment clé de sa carrière. Il fait écho au plaisir offert par Bergkamp avec l’Ajax, l’Inter et Arsenal. On se souvient tous de la manière avec laquelle il a passé son défenseur d’un contrôle magistral avec les Gunners face à Newcastle en 2002 ou de ses nombreux lobs imprévisibles avec les Lanciers.

L’art du contrôle lui a permis de marquer LE but de la Coupe du monde 1998. Peut-être pas aussi important que les deux coups de tête de Zinedine Zidane en finale, mais tout aussi légendaire.

“C’est le plus beau but de ma carrière, affirme-t-il. Je sais que je m’en souviendrai toute ma vie. Ma réaction sur le moment en dit long. L’émotion était énorme.”

Un lendemain à la piscine

Ruud Gullit a qualifié le but de “parfait”. Bergkamp confirme. “Quand j’ai reçu le ballon, c’est comme si j’avais un puzzle devant mes yeux. Avec seulement quelques secondes pour le résoudre. J’avais une image mentale de ce que je pouvais faire et ma grande fierté est d’avoir pu faire quelque chose que personne n’aurait pu imaginer. Tout cela a rendu le moment parfait.”

L’histoire est d’autant plus belle qu’il a failli manquer le tournoi suite à une blessure contractée en fin de saison avec Arsenal. Toutes ces émotions méritaient bien un lendemain de veille dans la piscine de la villa qu’il avait louée avec sa femme enceinte de leur premier enfant. “Une belle journée après une folle soirée.”