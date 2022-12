"Maintenant on s'embrasse sur la bouche" : Van Gaal répond à Di Maria qui l'appelle "le pire manager qu'il n'ait jamais eu"

Piqué par Di Maria de manière interposée, Louis Van Gaal a tenu a répondre avec humour. Questionné sur la déclaration de son ancien joueur en conférence de presse qui a dit de lui qu'il était "le pire manager qu'il n'avait jamais eu", Louis Van Gaal a répondu : "Il est l'un des seuls joueurs avec cette opinion. Je suis désolé pour lui et trouve ça triste. Mepmphis (Depay) a eu un traitement similaire à Manchester United et pourtant maintenant on s'embrasse sur la bouche"... Dit-il juste à côté de l'attaquant néerlandais. "Di Maria est un très bon footballeur", a-t-il dit aussi de l'attaquant argentin qu'il a eu sous son aile à Manchester United. "Mais il avait beaucoup de problèmes privés à Manchester. Il a également été cambriolé et cela l'a affecté". Depay a éclaté de rire après la remarque de l'entraîneur, mais a également empêché ce dernier de l'embrasser, comme il l'avait fait à Denzel Dumfries après la victoire contre les États-Unis en huitième de finale de cette Coupe du monde. "Un baiser sur la bouche, il ne veut pas de ça", a déclaré Van Gaal.