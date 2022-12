Denis Dragus suspendu un match pour comportement provocateur pendant le ‘Clasico’ : une décision qui fâche

Le parquet avait proposé deux matchs de suspension, dont un effectif, et une amende effective de 1.500 euros. Le Comité disciplinaire a partiellement suivi cette requête, optant pour un match de suspension effectif et une amende effective de 1.000 euros.

Les supporters du Standard se sont offusqués de ce choix sur les réseaux jugeant le geste commun et déjà réitéré par d’autres dans le passé sans réelles sanctions.

L’entraîneur du Cercle Bruges Miron Muslic écope, lui, de deux matchs avec sursis et d’une amende effective de 1.000 euros pour avoir insulté et poussé une steward qui se trouvait dans la zone neutre lors du match à Seraing le 18 octobre (victoire 0-1). Muslic, qui s’est excusé auprès de la steward, dirige le Cercle depuis le 19 septembre et le licenciement de Dominik Thalhammer, dont il était l’assistant.