Jusqu’à présent, les différents joueurs présents au Qatar nous ont gratifiés de quelques magnifiques gestes… et buts ! Cela tombe bien, la Rédaction de l’Avenir vous propose de faire un choix : quel est, selon vous, le plus beau but de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ?

Pour vous aider, nous vous avons présélectionné dix buts. Parmi la retournée acrobatique de Richarlison, la frappe enroulée de Mbappé, le boulet de canon de Ramos et le coup-franc incroyable de Chavez, à vous de cliquer sur celui que vous estimez être le meilleur. Et oui, on a même mis la panenka de Hakimi, car il faut en avoir dans le pantalon pour faire un geste pareil en dernier tireur d’une séance de penalty de huitièmes de Coupe du Monde.