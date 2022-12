Quel avenir désormais pour Eden Hazard ?

”Merci pour tout ma biche” : Witsel, Vinicius, Courtois, Batshuayi ou encore Henri PFR saluent la “légende” Eden Hazard

En championnat, le désormais ex-capitaine des Diables n’a plus joué la moindre minute depuis… le 11 septembre. Carlo Ancelotti l’a laissé sur le banc lors des neuf dernières rencontres et ne lui a accordé que trois apparitions en Ligue des champions. Sur l’ensemble de la saison, son temps de jeu cumulé n’est que de 229 minutes. Il est le Madrilène le moins utilisé avec Mariano Diaz (25 minutes) et Dani Ceballos (209), en sachant que ce dernier a longtemps été blessé.





Pourtant, son physique tient enfin la cadence, après quasiment trois années gâchées par les blessures à répétition. Mais la concurrence est devenue trop forte pour lui : Vinicius Jr. et Rodrygo rayonnent, Marco Asensio a repris des couleurs et Federico Valverde est venu prendre sa place sur une aile. Il a donc été cantonné à un rôle de dépanneur, dans un poste qui ne lui convient pas, lorsque Karim Benzema était blessé. Et ce n’est pas l’arrivée probable de la pépite brésilienne Endrick (16 ans) qui améliorera la situation.

"Je ne joue pas mais être un joueur du Real Madrid était mon rêve d’enfant et après cette année, j’ai une autre saison à mon contrat. Je veux jouer pour ce club, avec ce maillot", s’est malgré tout motivé Eden Hazard dans un entretien avec Marca il y a trois semaines, dont le contrat s’achève en juin 2024. "J’ai un an et je dois prouver, mais ce n’est pas facile : je ne joue pas, je veux jouer plus."

Le Brainois comptait sur la Coupe du monde pour redorer son image et faire prendre conscience à Ancelotti qu’il était encore capable de performer à haut niveau. Il n’est toutefois pas parvenu à relever le défi. Et la seule issue à sa problématique semble être un transfert.

"En janvier c’est impossible, car j’ai de la famille et j’aime la ville", a-t-il confié à Marca. "Mais en été, je peux partir. J’ai encore un an de contrat et c’est la décision du club. Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller', je dois l’accepter car c’est normal. Mais j’aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur."

À moins qu’il revienne sur sa décision de ne pas partir cet hiver, la fin de saison d’Eden Hazard risque d’être très longue. Sans la possibilité d’avoir sa "bulle d’air" si précieuse à son moral en équipe nationale, il devra se battre pour arracher la moindre minute de jeu puis tenter de séduire un nouvel employeur. "Je dois montrer ce dont je suis capable quand je joue, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes."

Celui qui fêtera ses 32 ans le 7 janvier prochain espère ainsi que plusieurs clubs s’intéresseront à son profil pour lui permettre de rebondir l’été prochain. Nul doute par exemple que des formations du subtop anglais suivront sa situation avec attention. À moins que le Real Madrid ne bloque son départ….

Le journal AS avance en effet que le club pourrait bien le laisser achever son contrat dans 18 mois vu le peu d’argent qu’il serait possible de retirer avec un transfert. Selon Transfermarkt, le joueur qui a été acheté 100 millions d’euros à Chelsea en 2019 ne vaut aujourd’hui que 7,5 millions…