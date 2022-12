Feux d’artifice et coups de klaxon : l’euphorie marocaine s’empare de Wavre sans excès (vidéo)

Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, il y a évidemment eu un peu de bouchon dans le centre wavrien, pas de quoi mettre le feu aux poudres non plus. Entre drapeaux, feux d’artifice et coup de klaxons, la victoire marocaine a été saluée par de nombreux citoyens de Wavre sur les réseaux. "Si ça reste ‘bon enfant‘, rien de mal qu’ils fassent la fête. Bravo au Maroc…", "tant qu’ils fêtent bien cela et ne cassent pas tout comme à Bruxelles, félicitations à eux! Bon match! ", "bravo le Maroc super match. Et bravo à ma communauté vous avez fêté ça sans faire de dégâts, merci pour l’ambiance que vous avez mise ce soir dans le centre de Wavre ".