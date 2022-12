Coupe du monde 2022: le Maroc tient le choc et entre dans l'histoire

Les joueurs étaient allongés sur la pelouse, épuisés, ou agenouillés, pour prier. Avant cela, ils avaient couru comme des dingues vers Hakimi, tireur au but victorieux, et vers Bounou, leur gardien, malade contre la Belgique mais parfaitement rétabli pour arrêter deux des trois tirs au but de l’Espagne.

Au bout d’un suspense terrible, et de tirs au but lors desquels l’Espagne n’a pas transformé un seul essai, les équipiers de Selim Amallah ont réalisé un exploit majuscule. Dans la douleur pour finir mais avec une mentalité de Lions increvables, capables de très bien défendre jusqu’au bout, et de se créer des occasions, aussi, car il ne faudrait pas réduire cette équipe à sa seule organisation.

Pour la première fois, le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale d’une Coupe du monde, rejoignant au passage le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) parmi les nations africaines ayant atteint le Top 8 mondial.

Le jeune Genkois Bilal El Khannous, surprise de la sélection, a expliqué sa joie : “On s’est battu les uns pour les autres et on a montré qu’on était un groupe fort.” La solidarité était la clé. Le Maroc est reconnu pour ses qualités techniques, mais ce qu’il a proposé, sur le plan de la mentalité et du don de soi, a été remarquable.

Avec une équipe de départ quasiment inchangée lors des quatre rencontres disputées jusqu’ici, Walid Regragui a dû amener du sang frais, en raison de la prolongation et du manque de jus – Boufal a été remplacé un peu après l’heure de jeu. Il a félicité les remplaçants, dont il aura encore besoin, si certains joueurs montrent des signes de fatigue – le capitaine, et défenseur central, Saïss a fini la rencontre très éprouvé.

Il sera temps de se concentrer sur la suite, à partir de ce matin. Mardi soir, le Maroc fêtait sa qualification. Se rendent-ils compte de ce qu’ils ont réalisé ? “Je pense”, a souri Bono, élu homme du match, mais pas encore rassasié.

Avant la rencontre, Ragragui avait dit au sujet de la possession de l’Espagne : “Ils aiment le ballon, mais s’ils ne créent pas d’occasions, cela ne servira à rien. J’espère qu’on parviendra à les limiter.”

Les chiffres, à la fin du match, donnent une idée de la stérilité d’une possession mal exploitée, ou très bien défendue, c’est selon : l’Espagne a eu le ballon pendant 77 % du temps et a additionné 1039 passes, contre 331 au Maroc. Mais au décompte final, les occasions n’ont pas retranscrit cette confiscation, et c’est tout le problème de cette sélection, qui n’a jamais su contourner le bloc adverse.

1039 passes pour l'Espagne, 26 centres, 3 convertis

Le Maroc, installé dans un 4-1-4-1 en reconversion défensive, avec un impressionnant Amrabat au milieu, a fermé les lignes de passes au milieu, pour laisser les côtés plus ouverts. La montée de Morata et les 26 centres espagnols envoyés n’ont rien changé à l’affaire. Seulement trois centres ont d’ailleurs été dangereux, ce qui donne une autre idée du souci de la Roja.

Pour le Maroc, bien défendre était un élément capital, et se projeter rapidement vers l’avant une arme. Boufal, dans ce rôle, a été très bon, alors que Zyiech, s’il a été plus timide, a été plus constant, avec Hakimi dans son dos. Tout cela a donné un ensemble solide, et voilà le Maroc qui a créé la première surprise de la Coupe du monde.

Bounou a eu le mot de la fin, ou plutôt le geste de la fin, quand il a applaudi, en conférence de presse, un journaliste marocain, en pleurs, qui le remerciait. Le Maroc écrit son histoire, et il reste cette précision, aussi : les deux adversaires de la Belgique en phase de groupe, le Maroc et la Croatie, sont qualifiés pour les quarts de finale. Il est peu probable que les Diables rouges sont tombés sur le futur vainqueur, comme ce fut le cas en 2018 (Coupe du monde, France) et 2021 (Euro, Italie), même si Regragui s’est tout de même laissé aller à dire : “Et pourquoi pas gagner la Coupe du monde, même si ça va être dur ?”