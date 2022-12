Loïc Lapoussin (Union Saint-Gilloise) arrêté pour un contrôle d’alcoolémie : “J’ai commis une erreur”

L’ailier, au club depuis l’été 2020 et international malgache, a dit “être conscient d’avoir commis une erreur”. “Je tiens à m’excuser publiquement, ainsi qu’à mes collègues joueurs, au personnel, au conseil d’administration et à toute la famille de l’Union. J’accepterai ma punition ainsi que la sanction supplémentaire imposée par le club”, a dit Lapoussin, 1 but et 5 assists toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

Philippe Bormans a dit prendre cet incident très au sérieux. “Les joueurs montrent l’exemple et sont des modèles pour de nombreux jeunes. Chaque année, l’alcool au volant tue encore des dizaines de personnes et une multitude sont gravement blessées”, a dit le CEO du club bruxellois, qui va infliger une sanction supplémentaire au joueur pour sensibiliser et s’engager dans la lutte contre ce problème.

Lundi, Lapoussin ainsi que ses équipiers ont rejoint la région d’Alicante, dans le sud de l’Espagne, pour y effectuer un stage de six jours, dont un match contre Angers, en vue de la reprise du championnat. Deuxième de D1, l’Union accueillera Ostende la 26 décembre après un mois et demi de trêve internationale en raison de la Coupe du monde au Qatar.