Le Brésil, tel un ouragan, annonce la couleur

Il restait sur une série de cinq matchs de Coupe du monde sans avoir marqué un but en première période ? Il en a planté quatre en quarante-cinq minutes, dans un mélange de précision, d’efficacité et d’une forme de grâce.

Après deux matchs sans Neymar, et une production parfois poussive sur le plan offensif, la Seleçao a mis tout le monde d’accord. Il faut d’abord parler de certains buts, et de leur construction, pour comprendre l’effort collectif.

Le centre de Raphinha pour la reprise de Vinicius (1-0), celui de Vinicius pour Paqueta (4-0) et la conclusion de Richarlison, pour finir un relais initié par Thiago Silva et Marquinhos, deux défenseurs centraux (3-0), ont montré une chose : Neymar, buteur sur penalty (2-0) n’a pas toujours été impliqué dans les buts.

Sans lui, le Brésil a parfois manqué de génie. Avec lui, il a une arme redoutable, qui provoque la crainte, mais l’équipe est capable de faire la différence sans qu’il soit à la dernière passe, ou à l’avant-dernière. Mais il n’est jamais loin.

Quand Tite et Neymar dansent : ce qu’il faut retenir de Brésil – Corée du Sud (4-1)

Les signes qui étaient remontés, pendant la préparation et au début du tournoi, étaient que cette équipe du Brésil est mieux équilibrée, plus collective. On en a eu la confirmation. Vinicius, sur son flanc gauche, ne cesse de provoquer et cela use une défense. Raphinha, sur le côté droit, est capable de faire le boulot défensif, pour arracher des ballons, et de se projeter vers l’avant. Il ne lui a manqué qu’un but, au fond.

Quatre buteurs différents et Neymar n’a pas été impliqué sur tous les buts

Richarlison, devant, a été un danger régulier, et puisqu’il partage le même goût capillaire que Neymar, les défenseurs voient double, parfois. La qualité offensive du Brésil était un élément important, il n’avait pas encore été exploité à fond puisque la sélection auriverde n’avait marqué que trois buts en trois matchs de poule.

Avec quatre buteurs différents, c’est un récital qui a été offert. La Corée du Sud avait déjà concédé deux lourdes défaites en Coupe du monde. C’était contre la Hongrie (9-0) puis la Turquie (7-0) en 1954. C’était une autre époque et il ne serait pas correct de réduire le mérite du Brésil à la seule faiblesse des Coréens.

Car, l’air de rien, Hee-Chan Hwang et ses équipiers ont eu deux occasions au moins, dont une qu’Alisson a dû sortir, à 2-0, en première période. C’est l’autre enseignement de la soirée. Parfait sur le plan offensif, le Brésil a aussi été bon de l’autre côté du terrain, quand il s’agit de défendre, même si l’étreinte s’est relâchée sur la fin.

À 4-0, Alisson a voulu réaliser l’arrêt nécessaire et Marquinhos s’est jeté, comme pour prouver leur envie de rien concéder. Finalement, Seung-Ho Paik a trouvé l’ouverture, d’une frappe pure, à la réception d’un coup-franc dégagé, puis Tite a opéré les changements classiques de fin de match, dont celui d’Alisson par Weverton, le troisième gardien.

Ce Brésil est solide derrière aussi

Si on excepte le match contre le Cameroun, disputé avec une équipe B, le Brésil n’a encaissé qu’un but avec sa charnière Thiago Silva-Marquinhos et son récupérateur Casemiro en 270 minutes dans le tournoi. Ce trio a l’expérience et la qualité pour maintenir l’équilibre et éviter que cela penche trop vers l’avant. C’est aussi une sécurité, pour les joueurs offensifs, de savoir que cela tient derrière.

La Croatie, en quart de finale, devra être très solide pour contenir ce Brésil-là. Les concurrents, de manière générale, devront être très solides pour réduire le rayonnement d’une sélection que Pelé, depuis son lit d’hôpital, avait encouragé plus tôt dans la journée en postant sur les réseaux sociaux une photo de lui, en 1958, dans les rues de Stockholm.

Le Brésil avait gagné sa première Coupe du monde en 1958. Il attend la sixième depuis vingt ans. Dans le camp de base, installé au Al-Arabi SC, une sixième étoile a été préparée, à côté des conquêtes passées, pour rappeler ce qui a été réalisé, et ce qui doit encore l’être.

S’il tient ce rythme offensif, il l’aura, sa sixième étoile.