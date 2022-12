Ronaldo, une première depuis... la Suisse

C’est un coup de tonnerre qui a éclaté au Lusail Stadium une grosse heure avant le coup d’envoi de Portugal-Suisse. La star portugaise Cristiano Ronaldo n’a pas été titularisé par son sélectionneur Fernando Santos. Un fait rarissime puisque le joueur de 37 ans a débuté les 30 dernières rencontres du Portugal dans les précédents Euros ou Mondiaux. La dernière fois que Ronaldo a pris place sur le banc durant une grande compétition, le Portugal affrontait...la Suisse lors de l’Euro 2008. L’attaquant avait été laissé au repos pour ce troisième match de poules finalement perdu par les Lusitaniens.

A la montée des joueurs sur le terrain, les photographes étaient d’ailleurs majoritairement tournés vers le petit banc où était assis Ronaldo plutôt que vers le terrain. La preuve que la star portugaise attire encore et toujours les lumières...

Ramos, changement gagnant

Pour remplacer Cristiano Ronaldo, Santos avait décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos. Un bon choix puisque le joueur de 21 ans s’est offert un triplé lors de cette rencontre. L’attaquant de Benfica fêtait pourtant sa première titularisation en équipe nationale portugaise… Son premier but, un tir superbe du pied gauche après un contrôle du pied droit, a été flashé à 106 km/h. Son second goal a été plus chanceux, le ballon passant entre les jambes du gardien Sommer. Son troisième était magnifique avec une pichenette au-dessus du dernier rempart suisse. Félicité par Ronaldo sur l’ouverture du score, Gonçalo Ramos a déjà été décisif à 25 reprises cette saison (18 buts et 7 assists). Rien que ça…

Un record pour Pepe

Ce huitième de finale était l’occasion pour Pepe de débuter sa troisième rencontre dans ce Mondial lui qui remplace Danilo Pereira, blessé, dans l’axe de la défense. Le joueur de Porto a fêté cela avec un beau but de la tête sur corner. Cette réalisation lui permet de battre un record : à 39 ans et 283 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un goal en phase à élimination directe d’un Mondial.

Le chef d’oeuvre de Raphaël

Trois minutes avant la réduction du score d’Akanji, le Portugal a offert une action colelctive de haut vol à la 55e minute. En quelques touches de balle, le cuir est arrivé chez Raphäel qui a inscrit le quatrième but des siens. Un chef d’oeuvre collectif à montrer dans toutes les écoles de football.

La montée applaudie de Ronaldo

A la 72e minute, les supporters présents dans le Lusail stadium ont commencé à crier comme un seul homme. La raison ? Cristiano Ronaldo s’apprêtait à monter sur le terrain… Sourire aux lèvres, l’ex-joueur de Manchester United est monté sur la pelouse en recevant le brassard de capitaine. Quelques minutes plus tard, il recevait un coup-franc bien placé qu’il tirait dans le mur suisse. Il marquait même un but dans les denrières minutes de jeu...mais il était annulé pour hors-jeu. C'était finalement Rafael Leao qui inscrivait le sixième et dernier but de son équipe.