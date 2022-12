En marquant pour le Portugal, Pepe s'est offert un record dans cette Coupe du monde (VIDEO)

Le défenseur de 39 ans a surgi sur une phase arrêtée pour faire trembler les filets d'un coup de tête dévastateur. Mais ce but, outre mettre le Portugal sur orbite, a également permis au joueur lui-même de s'offrir un record! En effet, Pepe devient ainsi le plus vieux joueur à marquer un but dans une Coupe du monde.

Reste à voir si le défenseur de Porto ne voudra pas prolonger encore un peu plus ce record de longévité en marquant en quart de finale face au Maroc...