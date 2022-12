Coupe du monde: pourquoi le Maroc a le plus large soutien populaire au Qatar

Pour comprendre un peu mieux l’engouement que suscitent les Lions de l’Atlas, se tourner vers les plateformes de vente de billets est un bon début. Tout est complet. Via le site officiel de la FIFA, il n’y a plus rien. Même l’astuce – désormais connue – selon laquelle il faut se créer un compte comme résident du Qatar sur le site de ticketing du Mondial pour bénéficier de plus de chance d’avoir des billets ne fonctionne plus. Du coup, c’est le marché noir qui fait son beurre. Pour un ticket en catégorie 1, les prix dépassent parfois les 1 000 €. Fou.

Le Souq Waqif est devenu un lieu de rassemblement et de fête

Si la demande de tickets est si élevée, c’est aussi parce que le Maroc a gagné des supporters ces dernières semaines. Les éliminations successives de la Tunisie, de l’Arabie saoudite et du Qatar leur ont permis de récupérer un énorme contingent de supporters venus du monde arabe. Il suffit de se balader dans le Souq Waqif, le centre animé de Doha, pour le comprendre. C’est devenu un lieu de rassemblement et de partage. Ici, tout le monde fait la fête en encourageant le Maroc. En chantant, en dansant et en s’amusant. Une vraie communion arabe.

Il faut dire que l’exemple vient d’en haut. Lors du premier match des Lions de l’Atlas face à la Croatie, l’ancien émir du Qatar, Hamad ben Khalifa Al Thani, était présent en tribune avec sa famille. Face au Canada, c’est son fils, l’actuel émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a célébré la qualification marocaine en brandissant un drapeau marocain avec ses fils. Il a même publié la vidéo sur son compte Twitter. Quelques heures plus tard, le roi Mohamed VI l’appelait pour le féliciter de l’organisation de la Coupe du monde.

Pour comprendre cette relation entre les deux pays, il convient de rappeler le contexte politique. Lors de la crise du Golfe, en 2017, qui a vu l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis imposer un blocus aérien, terrestre et maritime au Qatar (ces pays accusaient Doha de soutenir le terrorisme et lui reprochaient ses relations avec l’Iran), les Marocains, eux, ont pris le chemin opposé. Ils ont renforcé leur relation avec les Qataris et leur ont même envoyé des aides. Forcément, cela rapproche. Même si, globalement, c’est surtout une fraternité arabe qui doit être mise en exergue. "On était très contents quand les Saoudiens ont battu l’Argentine, explique par exemple Zakaria Aboukhal. On est comme ça, les musulmans. On veut le meilleur pour le foot arabe."

Et, à ce jeu-là, ils se débrouillent plutôt bien. En remportant le groupe F devant la Croatie (et la Belgique), le Maroc est devenu la première équipe arabe à atteindre deux fois les huitièmes de finale du Mondial. Les Lions d’Atlas ont également battu le nombre de buts lors d’une phase de groupes pour un pays arabe (4).

Même les Africains ont choisi le Maroc

L’engouement autour de la bande à Walid Regragui va même plus loin que le monde arabe. "Le Sénégal et l’Afrique soutiennent aussi le Maroc, explique Ilyas Elbattahi. Demandez à un Sénégalais quelle est l’équipe qu’il soutient depuis l’élimination des Lions de la Teranga face à l’Angleterre, il vous répondra le Maroc."

À écouter notre confrère, tout le monde aime le Maroc. Cela paraît presque trop beau. Pour tenter de s’en assurer, on a décidé de mener un petit sondage express, sur un échantillon au hasard. Durant deux jours, nous avons demandé à la majorité des stewards que nous croisions autour des stades quelle équipe ils supportaient durant la Coupe du monde. La plupart viennent du Sri Lanka, du Pakistan ou du Bangladesh. Ils nous ont tous répondu la même chose : "On supporte le Maroc." Seul un travailleur d’origine indienne nous a avoué soutenir le Brésil. Ce n’est donc pas une légende.

Comment expliquer que les Lions de l’Atlas bénéficient d’autant de soutien d’un peu partout dans le monde ? Pour répondre à cette question, il suffit de faire une analogie avec la sélection actuelle. Aucune autre équipe présente au Mondial ne compte plus de joueurs nés à l’étranger que le Maroc (14 sur 26). On pense à Amallah, El Khannouss ou Chair, nés en Belgique. Mais aussi à Ziyech et à Mazraoui, né aux Pays-Bas, ou encore à Hakimi, né à Madrid. Cette diversité combinée à la passion incandescente des Marocains pour le football aboutit à un support aussi important que varié. Et, surtout, très bruyant.