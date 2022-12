Coupe du monde: l'Espagne retombe-t-elle dans ses vieux travers?

Depuis le début de la Coupe du monde, l’Espagne réalise pourtant des prouesses. Deux records avec plus de 1 000 passes réussies face au Costa Rica et au Japon, pendant que l’adversaire peine à en faire 200. Mais aussi une maîtrise technique et une domination folle, avec plus de 80 % de possession du ballon contre ces deux nations et 65 % face à l’Allemagne, pourtant aussi habituée à dominer.

Manque de pragmatisme et suffisance

Si le carton contre le Costa Rica en ouverture du tournoi (7-0) laissait présager une suite de tournoi de très haute volée, les deux rencontres suivantes ont néanmoins rappelé que les maux chroniques de la Roja étaient loin d’être vaincus. La finition d’Alvaro Morata a permis à chaque fois de prendre l’ascendant, mais des errances défensives ont ensuite permis aux Allemands (1-1) et surtout aux Japonais (1-2) d’exploiter les moindres signes de faiblesse.

Ces deux matchs ont exposé les deux (presque uniques) problèmes du collectif ibérique et de son ADN très "Barça" amené par Luis Enrique : la suffisance et le manque de pragmatisme. Il n’a par exemple fallu que trois frappes cadrées aux Japonais pour marquer deux fois, pendant que les Espagnols n’ont mis au fond qu’une seule de leurs douze tentatives. Contre la Mannschaft, la Roja avait également tendance à vouloir presque entrer dans le but avec le ballon, plutôt qu’à se montrer tranchant pour terminer les actions de manière plus directe.

"Notre objectif est de faire remonter le ballon dans les meilleures conditions, se défend Luis Enrique. Le joueur fait alors un choix et s’il doit frapper un ballon, alors il le frappe. Mais j’achète le pack complet, avec les réussites et les erreurs de mes joueurs. Nous savons clairement où nous voulons mener le jeu mais, bien sûr, nous avons corrigé les situations de jeu."

« Nous ne changerons pas »

Face au Japon, 96 % des passes espagnoles ont été faites au sol et plus de 40 % d’entre elles étaient faites en retrait, plutôt que vers l’avant. Les défenseurs centraux Rodri (216) et Torres (190) ont d’ailleurs explosé les compteurs de passes. "Nous ne changeons pas notre philosophie, prévient Rodri, le médian de Manchester City recyclé dans la charnière centrale par Luis Enrique. Mais cela ne signifie pas que nous ne prenons pas de risques inutiles. L’entraîneur nous donne la confiance nécessaire pour prendre des risques quand il faut prendre des risques, mais parfois, ce n’est pas nécessaire."

Il est aussi vrai que les adversaires de l’Espagne ont logiquement tendance à se regrouper dans un bloc bas pour se contenter d’empêcher le ballon d’arriver dans la zone dangereuse. Ce qui peut alors prendre la Roja à son propre jeu de l’endormissement. C’est exactement ce qui s’est passé quand le Japon a égalisé puis pris l’avantage en quelques minutes grâce à ses accélérations déroutantes.

"On a eu dix mauvaises minutes, oui. Dix sur 270 (NdlR : en trois matchs). Les gens regardent toujours le négatif", peste Luis Enrique.

"Le match contre le Japon nous a échappé en 10 minutes et nous avons un peu paniqué, je ne vais pas le nier, admet Rodri. Mais les joueurs apprennent de leurs erreurs et nous n’allons pas changer notre façon de jouer. Nous avons corrigé certaines erreurs. Nous savons que les détails font la différence à ce stade de la Coupe du monde."

On ne touchera donc pas à cette fameuse technique de l’anaconda. Mais à cela, les Espagnols devront aussi montrer les dents, comme un cobra ou un mamba, pour achever définitivement leur adversaire. Au risque sinon d’une nouvelle fois tomber en huitièmes de finale, comme en 2018. Et là, le serpent commencera à mordre sa propre queue…